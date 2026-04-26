Opvallend bezoek aan de High Tech Campus in Eindhoven. Formule 1-sensatie Kimi Antonelli liet donderdag even zijn gezicht zien bij lichtbedrijf Signify. Tussen de techbazen liep ineens de 19-jarige klassementsleider van de Formule 1 rond.

De Italiaan schoof aan bij zo’n tweehonderd medewerkers van het voormalige Philips-onderdeel. Selfies? Natuurlijk, dat vond de jongeling van Mercedes geen probleem. Antonelli is de man van het moment: hij pakte de laatste twee grands prix (China en Japan) en is de jongste WK-leider ooit in de Formule 1.

Nederlands bedrijf sponsor bij Mercedes

Zijn agenda is momenteel wat leger dan normaal. Door de oorlog in het Midden-Oosten ligt de F1-kalender in april grotendeels stil. Perfect moment dus om langs te gaan bij sponsor Signify, dat nog tot het einde van dit jaar aan Mercedes verbonden is. Volgens het Eindhovens Dagblad bedankte de Italiaan om in de racesimulator te kruipen.

In plaats daarvan praatte hij met medewerkers en legde hij uit hoe de lampentechnologie van Signify hem helpt om beter om te gaan met jetlags tijdens het seizoen. Ook stond er nog een fotoshoot op het programma voor een nieuwe reclamecampagne.

Philips en Mercedes

Het logo van Signify staat op zijn racepak, teamkleding en op meerdere plekken op de Mercedes. Tijdens een paar races dit seizoen maakt de naam zelfs plaats voor Hue, het slimme verlichtingsmerk van Philips. De Formule 1 gaat begin mei weer los met de Grand Prix van Miami.

Signify is ontstaan uit Philips Lightning. Zelf omschrijven ze zich als "de wereldleider in verlichting voor professionals, consumenten en verlichting voor het Internet of Things". Ze zijn gespecialiseerd in energiezuinige LED-systemen en slimme, met internet verbonden verlichting zoals Philips Hue.