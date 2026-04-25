Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos is met zijn gezin verhuisd naar de Verenigde Arabische Emiraten. Na een onrustige periode, vanwege het conflict tussen de VS en Iran, zijn de gezinsleden weer thuis. En daar heeft Doornbos het enorm naar de zin gemaakt voor zichzelf en zijn zoon, Josh.

Op Instagram laat Doornbos zien dat hij een groots cadeau heeft neergezet in huis voor Josh. Het ding is niet ingepakt en ook niet verstopt, want daarvoor is het te groot. Het betreft namelijk een heuze race-simulator. "Ik heb Josh hiermee verrast", schrijft Doornbos bij de video. "Ik weet niet zeker wie nou meer opgewonden is."

Mancave

Zodra Josh door krijgt wat er voor hem in huis is gehaakd, kan hij zijn blijdschap niet verbergen. Zijn mond valt open, waarna hij zijn handen voor zijn gezicht slaat. Het apparaat blijkt niet helemaal gemaakt te zijn voor ventjes met zijn lengte. Iemand schrijft in een reactie: "Nog wel ff blokken op de pedalen zetten." Maar Doornbos heeft het op een andere manier opgelost: "Kussentje in zijn rug en gas erop."

In de video constateert de partner van Doornbos, Chantal Bles, dat de kamer met de simulator kan dienen als mancave. In een reactie op Instagram schrijft ze: "Ik ben m’n mannen kwijt." Daarop komt Doornbos met de tevreden vaststelling: "Wij hebben een mancave."

Dubai

Eerder in april waagden de gezinsleden het erop en kwamen ze terug in Dubai. De weken daarvoor reisden ze de wereld over, want het Midden-Oosten was door het gewapende conflict tussen de Verenigde Staten en Iran erg onveilig. Buurlanden zoals de VAE werden bij dat conflict betrokken.

Via LinkedIn sprak de 44-jarige zich openhartig uit over de situatie. "Terug in Dubai. En eerlijk: het voelt precies zoals het zou moeten", begint hij. "Na een periode van onzekerheid in het Midden-Oosten zijn we terug. Terug in het ritme, aan het werk, bij familie en weer aan het opbouwen."