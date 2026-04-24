Formule1-legende Michael Schumacher (57) liep eind 2013 ernstig hoofdletsel op door een ski-ongeluk en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Het is geheel stil vanuit Schumi, wel wordt er veel over de Duitser gesproken. Deze week roerde zijn voormalig zaakwaarnemer Willi Weber zich in een discussie.

Jean Todt, voormalig teambaas van Ferrari, zei onlangs in een interview dat Schumacher tijdens de race in 1997 te Jerez met opzet crashte tegen zijn titelrivaal Jacques Villeneuve. Weber weerspreekt dat. Tegen Express zegt hij: "Ik ben sprakeloos. Waarom zegt hij zoiets? En vooral gezien de lastige situatie waarin Michael verkeert."

WK

De autobond FIA oordeelde destijds dat het ging om een race-incident, waarvoor de Duitser geen straf verdiende. Maar een paar weken later werd er nog eens naar de situatie gekeken. Toen was het oordeel dat Schumi toch wel de regels had overtreden. Hij werd uit de uitslag van het F1-wereldkampioenschap in 1997 verwijderd. Zijn gewonnen races bleven wel staan en tellen dus nog meer voor zijn statistieken.

Weber komt op voor de integriteit van Schumacher in zijn jaren als racer. "Iedereen die hem kent, die weet dat er geen kwaaraardig plan achter zat. Het was een ingrijpende maar noodzakelijke actie om zijn positie te verdedigen, en daarmee ook zijn potentiële titel. We hebben in deze sport wel veel agressievere manoeuvres gezien in de strijd om de wereldtitel. Denk maar aan Ayrton Senna versus Alain Prost."

Droevig

Daarnaast vindt Weber dat Todt het verleden moet laten rusten. "Het was allemaal zo lang geleden", aldus Weber.

🚨| Weber defends Schumacher: "Why does Todt talk about intentional accidents? Do you want to excuse yourself afterwards?”



"En het is al zo vaak geanalyseerd. Wil hij soms met terugwerkende kracht zijn handen in onschuld wassen? Ik heb al tijden geen contact meer met Jean. Ik brak dat af na het ongeval van Schumacher, want het zou me alleen maar telkens doen herinneren aan zijn droevige lot. Er komen telkens prikkels op me af die droefheid veroorzaken."

Docu

Begin dit jaar kondigte Netflix een documentaire aan over het doorbraakseizoen van Formule 1-coureur De documentaire richt zich op het F1-seizoen van 1994 waarin Schumacher zijn eerste van zeven wereldtitels veroverde, maakte de streamingdienst woensdag bekend.

Het seizoen 1994 was een van de meest dramatische uit de Formule 1-geschiedenis. Drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna kwam bij een crash tijdens de Grand Prix van San Marino om het leven en Benetton, het team van Schumacher, werd dat jaar beschuldigd van valsspelen. Schumacher zelf werd voor het eerst wereldkampioen na een controversiële manoeuvre in de Grand Prix van Australië.