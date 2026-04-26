Fernando Alonso, de nestor van de huidige Formule 1-grid, denkt nog lang niet aan zijn afscheid van de koningklasse van de racesport. De Spanjaard is de oudste coureur van allemaal, maar de tweevoudig wereldkampioen weet van geen ophouden.

Fernando Alonso heeft te kennen gegeven dat hij ook volgend jaar nog in de Formule 1 wil rijden. De 44-jarige Spanjaard, wiens contract bij Aston Martin aan het einde van het seizoen afloopt, zei dat bij races met historische Formule 1-auto's in Monaco. "Ik hou van wat ik doe. Ik hou van racen, dus hopelijk is dit niet mijn laatste seizoen", zei de wereldkampioen van 2005 en 2006 op het televisiekanaal van het evenement.

'41 jaar van mijn leven achter het stuur gezeten'

"Ik reed mijn eerste race toen ik 3 jaar oud was en ik ben nu 44, dus 41 jaar van mijn leven heb ik achter het stuur gezeten. Dus het moment dat ik moet stoppen met racen, zal moeilijk te accepteren zijn. De tijd zal het leren. Op dit moment heb ik niet het gevoel dat het zover is. Ik voel me competitief, gemotiveerd en gelukkig tijdens het autorijden."

Huidig seizoen slecht begonnen

Alonso won twee wereldtitels bij Renault (2005 en 2006) en reed ook voor McLaren en Ferrari. Sinds 2023 rijdt hij bij Aston Martin, dat dit seizoen voor het eerst met een motor van Honda rijdt. De resultaten vallen tot dusver tegen. Maar alles kan komend weekend anders worden. De Formule 1 heeft dan een maand de tijd gehad om aanpassingen te doen aan de regels en de teams om daar de auto's weer op aan te passen.

Alonso is al jaren een duo met Lance Stroll bij Aston Martin, maar ook de Canadese zoon van de eigenaar van het team beleeft maar weinig hoogtepunten. Alonso deelt de liefde voor de endurance-races met Max Verstappen. De twee kunnen het dan ook goed vinden.