Formule 1-presentatrice Shelly Sterk heeft officieel haar 'droomhuis' gekocht. Na de verkoop van haar oude gerenoveerde woning mag het gezicht van Ziggo Sport nu weer de handen uit de mouwen steken voor een nieuw kluspaleis.

Sterk zette onlangs haar volledig gerenoveerde huis in Den Haag te koop. De woning kochten zij en haar man Mark Ebing voor 650.000 euro aan en na de renovatie van het voormalige kantoorpand zette het stel de woning weer voor 1,6 miljoen euro te koop. Of die woning al verkocht is, is niet bekend. Inmiddels hebben Sterk en Ebing wel een nieuwe woning gekocht en ook daarvoor moeten de handen weer uit de mouwen.

Nieuwe woning voor Shelly Sterk

De presentatrice en haar man hebben samen met hun twee kinderen een nieuwe woning gekocht in Den Haag. Sterk omschrijft het stulpje als haar 'droomhuis' en via Instagram deelt ze wat mooie beelden van het pand. Wel is al snel duidelijk dat er nog een hoop verbouwd moet worden. Zo schetst Sterk al dat de keuken op een heel andere plek moet komen en deelt ze foto's van het trappenhuis en de oude keuken.

"Ik heb hier zó vreselijk veel zin in", geeft Sterk aan bij de foto's via haar Instagram. "De afgelopen maand wakker gelegen van enthousiasme. Plannen in m'n hoofd worden binnenkort werkelijkheid, want vandaag de sleutel gekregen." Volgens Sterk wordt het wel 'next level verbouwen'. "Wat gaat dit vet worden." Sterk geeft ook direct een oproep mee aan de aan haar volgers of ze toevallig goede adresjes weten voor verbouwtips voor de nieuwe woning.

Carrière van Sterk

Sterk is inmiddels een bekende in de televisiewereld. De 34-jarige presentatrice begon bij Powned en GeenStijl, waarna ze doorbrak bij RTL Boulevard. Sportliefhebbers kennen Sterk als het gezicht van het Race Café bij Ziggo Sport. Dit presenteert ze samen met Chris Zegers. Zij namen begin het stokje over van Rob Kamphues, die overstapte naar het rivaliserende Viaplay. Bij die zender is Amber Brantsen de presentatrice van de Formule 1-uitzendingen.

