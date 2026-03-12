Formule 1-coureur Max Verstappen heeft zich in aanloop naar de Grand Prix van Shanghai opnieuw uitgesproken over de nieuwe reglementen in het wereldkampioenschap. De Nederlander is nog steeds in twijfel over zijn toekomst in de autosport. "Want ik houd hier niet van het racen in deze auto op dit moment."

Verstappen heeft tegenstrijdige gevoelens overgehouden aan het eerste raceweekend in Melbourne. Daar werd de Red Bull-coureur na een inhaalrace zesde in de GP. Hij vergeleek het rijden in de nieuwe auto toen al met Mario Kart en komt daar in de persconferentie in Shanghai op terug. "Ik heb mijn simulator ingeruild voor de Nintendo Switch", grapt hij.

De viervoudig wereldkampioen heeft al vaker zijn twijfels uitgesproken over de nieuwe reglementen en zijn eigen loopbaan in de Formule 1. Als hij dit seizoen geen plezier meer heeft in de sport, overweegt hij om de koningsklasse te verlaten. Verstappen zal half mei ook een uitstapje maken met zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring.

Toch wil hij de Formule 1 nog niet verlaten. "Echt niet, maar ik had wel gehoopt hier nu iets meer lol te hebben. Ik doe gelukkig veel andere dingen, zoals op de Nordschleife en ik hoop ook in Spa en Le Mans de komende jaren andere races te doen."

'Mindfuck'

Dat geeft hem positieve afleiding, want de coureur worstelt met zijn gevoelens op dit moment.

"Het is allemaal ook best wel een beetje tegenstrijdig. Want ik houd hier niet van het racen in deze auto op dit moment, maar ik werk wel graag met de mensen hier. Dus het is een beetje een mindfuck." Verstappen bedenkt zich net op tijd dat hij dat woord niet mag gebruiken van de FIA. "Ik mag niet vloeken, dat kost me weer 5000 dollar. Maar jullie snappen wat ik bedoel."

De Grand Prix van Shanghai wordt op zondag 15 maart verreden om 8.00 uur Nederlandse tijd.