Max Verstappen voelt zich de hoofdpersoon in een slechte film over de Formule 1 en steekt zijn kritiek niet onder stoelen of banken. In zijn kielzog volgen coureurs als Lando Norris en Carlos Sainz, die zich flink beklagen over de huidige status van de koningsklasse van de racesport. Maar juist al dat geklaag stuit ook andere collega's flink tegen de borst. Het wordt een clash tussen winnaars en verliezers.

Alpine-coureur Pierre Gasly haalt keihard uit naar de stortvloed aan negativiteit rond de nieuwe Formule 1-regels, die begin dit jaar werden ingevoerd. De kritiek zwol al aan tijdens de wintertests en explodeerde pas echt na de eerste drie races. De voornaamste klacht? Coureurs moeten constant op hun elektrische energieverbruik letten, wat volgens hen hun ware talenten in de weg staat.

'Daar houd ik niet van'

Maar Gasly is het daar absoluut niet mee eens. Volgens de Fransman blijven de vaardigheden van de coureur cruciaal, zeker met de lagere downforce van de nieuwe bolides. Hij stelt dat een topcoureur juist het verschil kan maken in een reeks snelle bochten, zoals die in de eerste sector van Suzuka. “Eerlijk gezegd vind ik dat er veel te veel negativiteit is, en daar houd ik niet van", zegt de Fransman in de vrije weken van de F1.

"Ik denk dat de coureur nog steeds enorm belangrijk is. Als je in de eerste sector van Suzuka rijdt en je hebt een bepaalde grip, dan doet al het andere er niet toe; je moet nog steeds tot het uiterste gaan." En Gasly kan het weten, want hij hield Max Verstappen achter zich tijdens de GP van Japan in de strijd om P7.

Ook begrip voor de kritiek

Toch snapt hij de coureurs die klagen ook wel. "Ik ben het zeker eens met de mening van anderen over het batterijmanagement en dergelijke. We zijn het allemaal eens, we zien allemaal dezelfde dingen, we spreken allemaal dezelfde taal. We willen allemaal dat de sport zo goed mogelijk is, en ik weet zeker dat we dat zullen bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen tijdens de pauze alles op alles zal zetten om de Formule 1 beter te maken."