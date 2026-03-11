Formule 1-coureur Max Verstappen heeft veel kunnen leren van zijn eerste race in het nieuwe kampioenschap. Na een inhaalrace in Melbourne eindigde hij op plek zes. "Het was veelbelovend om te zien."

Verstappen hoopt komend weekend in de Formule 1-race van Shanghai nadrukkelijker voorin mee te doen. "Het was fijn om weer te racen en het was veelbelovend om te zien dat we een goede comeback maakten", zegt hij.

"Maar er is nog veel te doen en er zijn veel lessen die we uit de eerste race kunnen trekken. We hopen deze week meer mee te doen in de strijd", liet de viervoudig wereldkampioen weten via zijn team Red Bull.

Sprintrace

Verstappen eindigde bij de openingsrace in Australië afgelopen weekend als zesde, na als twintigste te zijn gestart na een crash in de kwalificatie. In China zijn er extra punten te verdienen in de eerste sprintrace van het seizoen. "Dat betekent dat we minder tijd hebben om aan de afstelling van de auto te werken, dus we moeten zorgen dat we meteen goed van start gaan."

De viervoudig wereldkampioen liet eerder al veelvuldig weten niets te hebben met de nieuwe motor, die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. Ook na zijn inhaalrace in Melbourne zag hij geen lichtpuntjes. "Het is een beetje chaos, soms lijkt het net Mario Kart", zei hij bijvoorbeeld over de nieuwe reglementen.

Grand Prix van Shanghai

De Grand Prix van Shanghai wordt op zondag 15 maart verreden om 8.00 uur Nederlandse tijd. "Het circuit is vrij uniek, met een behoorlijk uitdagende lay-out met verschillende bochten, maar met genoeg mogelijkheden om in te halen", aldus Verstappen over het Shanghai International Circuit. Er worden droge en zonnige weersomstandigheden verwacht.