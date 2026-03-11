Alsof de Formule 1 de afgelopen tijd al niet te kampen had met genoeg gedoe en problemen, is er ook nu weer wat aan de hand. Voor de Grand Prix van China moeten zelfs de regels worden aangepast. Waarom? De banden komen met vertraging binnen en zonder banden is het moeilijk racen.

Voor de tweede week op rij heeft de koningsklasse van de autosport te kampen met logistieke problemen. Dat dwong de wedstrijdleiding zelfs om de regels wederom wat aan te passen. De reden is namelijk dat bandenfabrikant Pirelli te laat aankwam in Shanghai. Daardoor mogen, of misschien wel moeten, teams nu ook woensdagnacht doorwerken.

Avondklok

Normaal gesproken is er bij de Formule 1 sprake van een avondklok. In aanloop naar de vrije trainingen is het normaliter niet mogelijk voor monteurs om in de nacht door te werken. Aangezien de banden nu dus later zijn aangekomen, mag dat dit keer eenmalig wel. Bij Red Bull, de renstal van Max Verstappen, wordt het dus een kort nachtje.

In China mag elk team maximaal zes personen zes uur langer laten werken aan de voorbereiding van de banden, nadat deze van leverancier Pirelli zijn ontvangen. Deze uitzondering geldt alleen voor de avondklok van woensdag, die volgens protocol 42 uur voor de start van de eerste en enige training van het weekend in gaat en 13 uur duurt.

Reactie FIA

"Vanwege de logistieke uitdagingen voor de bandenleverancier door vertragingen bij de aankomst van de vracht, en met name vanwege de noodzaak om het montageschema voor woensdag te herzien, worden de uitzonderingen toegestaan", zo meldt Rui Marquez, de race-directeur van de Formule 1.

Logistieke problemen

En zo heeft de Formule 1 dus wederom logistieke problemen. Afgelopen weekend was het ook al een behoorlijk karwei om alle onderdelen en stafleden op tijd in Australië te krijgen. Toen was de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten daar de oorzaak van. Ook afgelopen week koos de wedstrijdleiding er al voor om de regels omtrent de avondklok ietwat te versoepelen.

Kritiek

Naast alle logistieke problemen heeft de koningsklasse sowieso te maken met veel gedoe en kritiek. Door de nieuw ingevoerde reglementen, met onder meer een batterij die tijdens de race moet worden opgeladen, is er volgens veel coureurs en analisten weinig spectaculairs meer aan. Ook Verstappen sprak zich al meermaals uit tegen de nieuwe regels en stelde 'dat het voelt alsof hij aan een soort Mario Kart deed'.