Als je worstelt met rijles en ook je rijleraar de hoop opgeeft dat je ooit zonder brokken de weg op kan, wie is dan een betere steun en toeverlaat dan een F1-coureur? Voormalig racer Christijan Albers (46) neemt die taak op zich in een tv-programma.

In februari 2026 begon het twaalfde seizoen van De Slechtste Chauffeur van Nederland op RTL 5. In dit seizoen proberen zes koppels hun rijvaardigheid te verbeteren onder begeleiding van juryleden Tim en Tom Coronel en verkeerscoach Linda Gillis.

Albers staat hen ook bij en als racecoureur was het zijn taak om ook onder stressvolle omstandigheden koel te blijven en de juiste dingen te doen. De perfecte extra rijleraar dus.

Ongelooflijk

In de Formule 1-podcast van De Telegraaf, waar Aalbers aanschuift als analist, legt de voormalig coureur van Minardi, Midland en Spyker uit hoe hij de show ervaart. Hij werd gevraagd via een medewerker bij Viaplay, die ook betrokken is bij De Slechtste Chauffeur van Nederland.

En dan de slechte chauffeurs zelf: die zijn werkelijk beroerd, stipt Albers aan. "Ik heb nog nooit zoiets in mijn leven meegemaakt. Je denkt dat op televisie alles gespeeld is. Maar het is echt ongelooflijk. Hoe sommige mensen hun rijbewijs hebben gehaald... Of gekregen. Want halen, zo kun je het bijna niet meer noemen."

"Ze hebben het blijkbaar gehaald, of gekregen, op een moment dat zo'n rijleraar of rijlerares een slechte dag had. Die wilden er gewoon vanaf." Albers schetst wat er zoal gebeurt: "Vol gas geven, met de koppeling erop rijden. Jongens, nou, het was me ook een pak rook joh. Als een barbecue voorin de motorkap. Je had er een paar bij... Ze zijn allemaal hartstikke lief, maar oh my God."

Veilig

Daarna legt hij uit dat het niet per se heel goed betaalt om medewerking te verlenen aan zo'n show.

"Je bent echt de hele dag bezig. Het is een heel leuk team, het is gezellig, het is een leuke ervaring. Je bent echt verbijsterd. Het is echt niet normaal. Hoe die mensen een rijbewijs hebben gekregen, het is ongelooflijk. Het belangrijkste is dat ze er iets van leren. Ik hoop dat ze er wat aan hebben want dat zorgt ervoor dat iedereen veilig is op de weg. Dat is het belangrijkste."