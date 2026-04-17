Formule 1-coureur Max Verstappen stond donderdag in het theater voor veel Nederlandse fans. Maar hij werd er ook verrast door vragen van een aantal hele jonge supporters. Zij nemen geen blad voor de mond.

Verstappen deed een theatershow voor Viaplay, maar niet alle fans van de coureur konden daarbij aanwezig zijn. Een groep kinderen mocht daarom vragen stellen aan hem stellen via een opgenomen video. Maar eerst vertellen ze wat ze van hem vinden.

Is Max een beetje goed?, wordt aan de kinderen gevraagd. "Ja", antwoorden zij braaf. "Nou, vorig jaar dan", voegt een meisje daar eerlijk aan toe. Verstappen moet in het theater hard lachen om die uitspraak.

'Nou dit seizoen niet'

Hij kan zich wel in het antwoord van het meisje vinden. Dat blijkt als de viervoudig wereldkampioen vragen van de kinderen beantwoordt. Bijvoorbeeld of hij nog spanning voelt voor de start van een Grand Prix. "Nou dit seizoen niet", lacht hij. "Dit seizoen ben ik meer bezig met in mijn spiegels kijken bij de start. We hebben een slechte start dus ik moet even kijken of ik niet geraakt word."

Vervolgens komt hij serieus op de vraag terug. "Minder en minder, omdat je meer op ervaring afgaat", zegt hij over de zenuwen. "Je weet ook dat niet alles is gewonnen of verloren in de start. Dus ik ben er wat relaxter in."

Luisteren naar ouders

De volgende vraag die hij krijgt van zijn jonge fans luidt: hoe bent u zo goed geworden en zo snel? "Goed luisteren naar mijn ouders", is het advies van de Red Bull-coureur. Dat heeft hij zelf vroeger ook gedaan. "Ik denk dat ik op zich wel redelijk braaf was, maar dat moet je aan mijn moeder vragen. Uiteindelijk gaat het om de inzet die je toont en altijd beter willen zijn dan de rest."