Max Verstappen rijdt geen eeuwigheid in de Formule 1. Zeker niet gezien hij de nieuwe reglementen maar niks vindt. Dus is het goed om verse aanwas te hebben. Een 14-jarige Nederlands racetalent heeft in ieder geval een belangrijke stap gezet: Juste Mulder.

Het aanstormende racetalent uit Apeldoorn wordt gezien als een van de meest veelbelovende coureurs van zijn generatie. In 2026 komt hij uit voor Monlau Motorsport in het Formule 4-kampioenschap. Daar maakt hij meteen indruk, terwijl hij pas dit jaar de overstap maakte van de karts naar de formule-auto.

Dat is opgevallen bij Giancarlo Fisichella, die liefst 231 grands prix reed in de Formule 1 en drie keer won. De inmiddels 53-jarige Italiaan heeft Mulder gestrikt. Fisico begeleidt samen met Marco Cioci, een GT-coureur, veelbelovende coureurs naar de internationale top. Dat doet hij via Pro Racing Motorsport.

Talentvolle Nederlander in handen van F1-grootheid

De resultaten van Mulder in de Formule 4 en de prijzen die hij won tijdens het karten hebben indruk gemaakt. In de go-kart werd hij twee keer Nederlands kampioen, was hij de beste van de Benelux en kroonde hij zich tot vice-wereldkampioen. "Toen we Juste in een Formule 4-auto testten, vielen zijn bochtensnelheid en constante prestaties direct op. Dat niveau is indrukwekkend", zegt Fisichella in een persbericht.

Ook zijn werkethiek viel op bij de Italiaan. Mulder heeft samen met zijn vader bewust gekozen voor een samenwerking met Fisichella en Cioci. Zelf kijkt de talentvolle Nederlander uit naar de samenwerking. "Voor mij is dit een mooie kans om mezelf verder te ontwikkelen binnen een ervaren managementteam op internationaal niveau. Ik kijk ernaar uit om samen stappen te zetten richting de toekomst."

Verleden Giancarlo Fisichella

De Italiaan Fisichella zat tussen 1996 en 2009 maar liefst 231 keer in een Formule 1-wagen. Hij mag dus met recht een grootheid worden genoemd. Bij Renault won hij samen met Fernando Alonso twee constructeurstitels. In die jaren won hij ook twee grands prix: in Australië (2005) en Maleisië (2006).

Zijn opvallendste overwinning kwam in 2003. Een week na de kletsnatte Grote Prijs van Brazilië werd de zege aan hem toebedeeld. Het was namelijk zo nat en gevaarlijk, dat de race na een aantal zware crashes werd gestopt. In de verwarring werd Kimi Räikkönen aangewezen als winnaar, maar na grondig onderzoek bleek dat toch Fisichella op het moment van de rode vlag aan kop reed.