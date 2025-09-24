Max Verstappen maakt zich op voor zijn racedebuut in een andere klasse. De regerend wereldkampioen van de Formule 1 reist wederom af naar de Nürburgring Nordschleife om daar komend weekend te gaan racen in de GT3.

Verstappen gaat deelnemen aan een race die vier uur duurt, bij de volgende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. De race gaat zaterdag om 12.00 uur van start en er doen meer dan honderd auto's mee. De 27-jarige Nederlander gaat in een Ferrari 296 GT3 rijden, maar doet dat niet alleen.

De auto wordt gerund door het Zwitserse Emil Frey Racing team, maar is wel te herkennen aan de livery van Verstappen.com Racing x Red Bull. Verstappen wisselt de cockpit af met de Brit Chris Lulham (22), die normaliter namens Verstappen.com Racing deelneemt aan de GT World Challenge Europe Endurance en Sprint Cup.

'Andere ervaring'

Verstappen 'kan niet wachten' om mee te doen aan de race, zegt hij op zijn eigen site. "Het is mijn passie om ook dit soort GT3-races te rijden. Ik ben gepassioneerd door racen, ook buiten de Formule 1. Elke ronde op de Nordschleife is een andere ervaring. De sfeer is er ook erg goed en er zijn veel fans van langeafstandsraces aanwezig."

Daarbij komt ook zijn volgende wens naar voren: "Het is mijn hobby om in andere categorieën dan de Formule 1 te racen. Mijn droom is om uiteindelijk deel te nemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring Nordschleife."

'Extreem uitdagend'

Verstappen reed al 'duizenden virtuele ronden' over het circuit, dat bijna 25 kilometer lang is. Inmiddels snapt de viervoudig wereldkampioen Formule 1 ook waarom de Nordschleife de 'Groene Hel' wordt genoemd. "De Nordschleife staat bovenaan mijn lijstje met circuits waar ik op wil racen, omdat het extreem uitdagend en veeleisend is, met zijn enorme lengte en krappe historische lay-out."