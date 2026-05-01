Max Verstappen keert dit weekend terug in de Formule 1 na een maand afwezigheid. Recent kreeg de Nederlander te maken met nogal wat zware crashes in zijn omgeving, zoals van zijn vader. Toch maken die ongelukken Verstappen niet onzeker.

"Racen is nog steeds gevaarlijk en soms ben je onfortuinlijk, maar dat is racen", zei de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 voor de Grote Prijs van Miami van zondag. In de Amerikaanse plaats zal Verstappen proberen om zich weer in de top van de WK-stand te nestelen. Op dit moment bekleedt de Nederlander de negende plaats op de ranglijst na teleurstellende resultaten bij de GP's van Australië, Japan en China. De eerste vrije training van Verstappen in Miami begint vrijdag om 18:00 uur Nederlandse tijd.

Recente crashes

Verstappen deed medio april mee aan de Qualifiers voor de 24 Uur van de Nürburgring, waarbij een coureur overleed na een ongeluk. Zijn vader Jos Verstappen had onlangs een zware crash bij een rallywedstrijd.

Gevraagd tijdens een persmoment in Miami of Formule 1-auto's veiliger zijn, zei de Nederlander dat dat niet uitmaakte. "Je kunt iets op een slechte manier raken. Het maakt niet uit hoe veilig auto's zijn, soms speelt pech een grote rol."

'Er zit gevaar in veel dingen'

"Ik kan vanavond een douche nemen, uitglijden en mijn nek breken. Er is gevaar in veel dingen die je doet. Ik denk nog steeds dat fietsen in Amsterdam ook erg 'tricky' kan zijn en je kunt aangereden worden door een bus", aldus Verstappen.

Bij de eerste van twee kwalificatieraces op de Nürburgring op 18 april overleed de 66-jarige coureur Juha Miettinen na een grote crash. Verstappen was op dat moment niet op het circuit in de Eifel. Hij zou pas later op de dag in actie komen in zijn Mercedes-AMG GT3, maar de race werd die dag niet meer hervat. Een dag later nam hij wel plaats achter het stuur. De Limburger maakt medio mei deel uit van het deelnemersveld bij de langeafstandsklassieker in de zogenoemde 'Groene Hel'.