Max Verstappen denkt niet dat de recente aanpassingen in de Formule 1 grootschalige veranderingen teweegbrengen. De viervoudig wereldkampioen is vooral blij met de input van de coureurs bij de veranderingen door autosportfederatie FIA. "Ik denk dat het al een grote stap vooruit is, met het oog op de communicatie", zei de Nederlander in aanloop naar de Grote Prijs van Miami.

"Het is positief dat we een aantal aardige bijeenkomsten hebben gehad met de Formule 1 en de FIA", vertelde Verstappen bij het drukbezochte persmoment in de hospitalitytent van zijn team Red Bull, gelegen midden in het Hard Rock Stadium in Miami.

"Ik hoop dat het een startpunt is voor de toekomst. Wie weet over een paar jaar, misschien ben ik er dan niet meer, hebben de coureurs nog meer input. Ik denk dat de meeste jongens begrijpen wat er nodig is om de Formule 1 een goed product te maken, een leuk product."

Geen wereldschokkende aanpassingen

De recente aanpassingen zelf vond Verstappen niet wereldschokkend. "Uiteindelijk is de Formule 1 een complexe en politieke sport, maar iedereen doet zijn best om iets te doen."

Vermogen van batterij aangepast

Op aandringen van de teams en de coureurs heeft de FIA onlangs het vermogen van de batterij zodanig aangepast dat de coureurs vanaf Miami meer vol gas kunnen rijden in de kwalificatie. Ook de snelheidsverschillen zullen minder groot zijn, wat de veiligheid ten goede komt. Verstappen was een van de coureurs die had aangedrongen op veranderingen. Hij sprak herhaaldelijk zijn ongenoegen uit over de nieuwe motor, die voor de helft elektrisch wordt aangedreven.