De kans is groot dat de GP van Miami komend weekend last gaat krijgen van extreme weersomstandigheden. En dat betekent weer dat een speciale Amerikaanse regel in werking gaat treden als er onweer en regen boven het circuit dreigt te komen. Max Verstappen en zijn collega's weten waar ze aan toe zijn.

Regen dreigt een cruciale factor te worden tijdens de Grand Prix van Miami. In de Verenigde Staten geldt een opmerkelijke wet die de race voor onbepaalde tijd kan stilleggen, wat een onaangename verrassing zou zijn voor Europese fans. Volgens de laatste voorspellingen is de kans op regen tijdens de race op zondag maar liefst 88 procent. En de kans op onweersbuien? Die wordt geschat op 53 procent.

In de Verenigde Staten vallen grote openbare evenementen, zoals een Formule 1-race, onder een wet die voorschrijft dat ze moeten worden stilgelegd bij naderend onweer en bliksemgevaar. Dit is geen uitzondering; ook bijvoorbeeld NASCAR-races worden regelmatig onderbroken onder dergelijke weersomstandigheden.

Rode vlag en evacuatie

Zodra er bliksem is of een onweersbui nadert, kan de medische helikopter niet opstijgen. Dit betekent automatisch een rode vlag voor de race. Bovendien moeten de organisatoren het publiek van de tribunes evacueren, omdat deze omstandigheden als gevaarlijk worden beschouwd voor de toeschouwers.

Daarnaast is er een speciale Formule 1-regel die alleen geldt voor de drie Amerikaanse races in Miami, Austin en Las Vegas. Als de race wordt stilgelegd vanwege onweer, mogen teams hun auto's naar de pits brengen en eraan werken zolang de rode vlag duurt. Normaal gesproken moeten de bolides dan op de pitstraat blijven staan.

Extra maatregel van de FIA

Hoewel het circuit in Miami bekendstaat om zijn snelle droogtijd, heeft de FIA ook nog een opmerkelijke veiligheidsmaatregel aangekondigd voor de coureurs. Bij regen en een nat circuit mogen de coureurs de 'Boost'-modus niet gebruiken. Deze modus levert normaal gesproken extra energie op. Door dit te verbieden, wil de FIA het risico op spinnen aanzienlijk verminderen.

Betere controle

Zonder de Boost-modus wordt de energieverdeling geregeld via een automatisch systeem in plaats van direct door de coureur. Dit zorgt voor een veel vloeiendere vermogensafgifte, wat cruciaal is op een nat wegdek. Bovendien wordt bij regen ook het gebruik van actieve aerodynamica beperkt. Coureurs mogen dan slechts enkele elementen van dit systeem inzetten, wat de controle over de wagen verder moet verbeteren onder verraderlijke omstandigheden.