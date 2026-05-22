Max Verstappen start zaterdag op P7 in de sprintrace. De Red Bull-coureur uitte zijn onvrede over zijn auto in de kwalificatie. George Russell was de snelste en start dus op poleposition.

Na chaos in de vrije training op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal, begon ook de sprintkwalificatie met een rode vlag. Aan het einde van SQ1 crashte Fernando Alonso. Het duurde lang voordat de coureurs weer de baan op konden. De 44-jarige had zich wel geplaatst voor SQ2, maar kon dus niet verder.

Frustratie Max Verstappen

Verstappen ging maar net door naar SQ3. Verstappen reed maar één snelle ronde in de tweede kwalificatiesessie en zat met de negende tijd maar nipt in de top 10.Hij zette in SQ2 de negende tijd neer. Hij liet ook duidelijk zijn onvrede merken over zijn Red Bull. "De auto voelt gewoon klote aan de achterkant", zei de viervoudig wereldkampioen. Hij klaagde daar in de vrije training ook al over.

Red Bull bleef in SQ3 ook ver verwijderd van de beste tijd van de Brit George Russell van Mercedes, maar dat gold eigenlijk ook voor de McLarens en de Ferrari's. Isack Hadjar eindigde als achtste.

Mercedes bleek weer de sterkste in de sprintkwalificatie. Russell en zijn teamgenoot Kimi Antonelli waren ook de snelste in de vrije training. Leclerc dook op het laatste moment nog onder de tijd van Verstappen, waardoor de Nederlander als zevende eindigde.

Sprintrace

De sprintrace wordt zaterdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd) verreden. Daarna volgt de kwalificatie en op zondag vindt de Grand Prix plaats. Verstappen staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap met 26 punten. Mercedes-coureur Kimi Antonelli staat eerste in het klassement met 100 punten.

