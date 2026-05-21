Lewis Hamilton is op 41-jarige leeftijd zeker niet meer de jongste coureur op de grid, maar werkt de diverse Grand Prix telkens nog met plezier af. Toch doen de geruchten over een aanstaand pensioen al langere tijd de rondte. Bij het persmoment in Canada schept de ervaren Brit eindelijk duidelijkheid over zijn toekomst.

Als zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 staat Lewis Hamilton natuurlijk nog altijd volop in de schijnwerpers. Aangezien hij samen met Fernando Alonso tot de oudste coureurs hoort, wordt er ook steeds vaker gesproken over een pensioen. Onlangs pakte analisten van de NOS nog uit met het nieuws dat Hamilton op Silverstone zijn pensioen zou aankondigen, maar daar bleek niks van waar te zijn. Inmiddels hebben de geruchten ook de Ferrari-coureur zelf bereikt, die zich genoodzaakt voelt om te reageren.

Met pensioen?

Naast de NOS was het nieuws over het aanstaande pensioen van Hamilton ook in andere landen, zoals Italië, begin mei groot nieuws. Het is dan ook logisch dat hem daarnaar wordt gevraagd in Montréal, al antwoordde hij daar zeer resoluut. "Ik sta nog steeds onder contract, dus alles is honderd procent duidelijk voor mij", begon Hamilton zijn relaas.

"Ik ben nog steeds gefocust, ik ben nog steeds gemotiveerd en ik hou nog steeds met heel mijn hart van wat ik aan het doen ben", vervolgde de coureur die in China nog op het podium eindigde. "Ik zal hier nog wel een tijdje zijn, dus wen er maar aan." Hamilton heeft dan ook nog een contract voor in ieder geval een jaar.

Irritatie

Het feit dat iedereen maar wat roept over een mogelijk pensioen, leidt bij Hamilton, als zevenvoudig wereldkampioen, tot irritatie. "Er zijn veel mensen die proberen om mij met pensioen te sturen en dat zit niet eens in mijn gedachten", meent hij. "Ik denk al na over wat het volgende zal zijn en ben aan het plannen voor de komende vijf jaar. Maar ja, ik ben nog steeds van plan om hier een tijdje te blijven." Het heeft er dus alle schijn van dat we de komende tijd nog kunnen genieten van de Brit.

Komend weekend rijdt Hamilton met al zijn collega's de Grand Prix van Canada. Hij kent bovendien goede herinneringen aan het circuit. Sinds 2007 kwam hij al zeven keer als winnaar over de streep. De laatste keer dat het lukte, was in 2019. Dit seizoen bekleedt hij de vijfde plek met 51 punten.

