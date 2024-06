Max Verstappen vierde bij derde vrije training in Spanje, fik bij McLaren en Carlos Sainz on fire

Max Verstappen heeft in de derde en laatste vrije training in Spanje de vierde tijd neergezet. Na de tweede plek in VT1 en vijfde plek in VT2 zijn er de nodige twijfels over de prestaties van Red Bull. Carlos Sainz was de rapste in Barcelona.

Lange tijd stonden de boys van Mercedes aan kop van het tijdenbord bij VT3. George Russell en Lewis Hamilton stonden die plek tegen het einde af aan Lando Norris (McLaren). Verstappen stond op dat moment slechts elfde en liet een groot deel van de sessie aan zich voorbij gaan. Na zijn terugkeer, op softs, zorgde hij voor de derde snelste tijd, met amper marge richting koploper Carlos Sainz (+0,074). Uiteindelijk pakte hij dus P4.

Brand bij McLaren

Voordat de afsluitende training begon, was er brand bij een gebouw van F1-team McLaren. In een video van Sky Sports is te zien dat het een drukte van jewelste is bij het zogeheten 'hospitality home'. Alle F1-teams hebben rondom een raceweekend een ruimte waarin gasten worden ontvangen, waaronder beroemdheden. Dat is het gebouw waarin het fikte. Grijze wolken omringen het gebouw van het team, waarvoor Lando Norris en Oscar Piastri rijden.

Tekst gaat door na de video

BREAKING: A fire has broken out in the McLaren's hospitality area ahead of practise three for the Spanish grand prix. pic.twitter.com/BwtoBBlH8o — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 22, 2024

McLaren

Iedereen die aanwezig was in het gebouw werden naar buiten geleid, meldt The Mirror. Een medewerker van McLaren liet de krant weten dat niemand gewond is geraakt. Verslaggever Rachel Brookes van Sky Sport is ter plekke en zegt: "De rook was heel scherp. We konden het ruiken in het tv-gebouw, terwijl dat behoorlijk ver weg is van McLarens gebouw. Ook in de paddock was het behoorlijk sterk."

VT3

De derde vrije training was om 12.30 uur gestart. Max Verstappen was vrijdag in VT2 nog niet zo op dreef. Hij zette de vijfde tijd neer. Maar zoals de naam aangeeft is het een training, waarbij de tijden en posities geen gevolgen hebben. Dat ligt anders bij de kwalificatie om 16.00 uur. Bekijk hieronder het tijdschema van de Grand Prix van Spanje.

GP Spanje 2024 | Zo laat komt Max Verstappen komend weekend in actie De Grand Prix van Spanje wordt op 23 juni 2024 verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Een bijzonder circuit voor Max Verstappen. Hij veroverde hier in 2016 zijn allereest Formule 1-zege. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.