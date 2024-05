Eerbetoon Ayrton Senna: F1-auto McLaren zal eruitzien als de Braziliaanse vlag tijdens GP Monaco

Een speciale livery bij McLaren voor de Grand Prix van Monaco, komend weekend. Als eerbetoon aan coureur Ayrton Senna is het design van de McLaren-auto de Braziliaanse vlag. Hij overleed dit jaar dertig jaar geleden.

McLaren - het team van Senna vroeger - koos de GP in Monaco, omdat Senna 'The King of Monaco' werd genoemd. Hij won liefst zes keer in de nauwe straten van Monte Carlo. Senna won drie wereldkampioenschappen met McLaren.

Alles in het teken van Ayrton Senna

Sinds een paar weken staat veel in de Formule 1 in het teken van de dood van Senna. Hij overleed op 1 mei 1994 bij de Grand Prix van Imola, waarna er afgelopen maand bij de Grand Prix van Miami en de race in Imola (GP van Emilia-Romagna) werd stilgestaan bij Senna's dood.

Sterfdag Ayrton Senna: Imola herdenkt overleden F1-legende, Sebastian Vettel kruipt in zijn McLaren MP4/8 Het is woensdag 1 mei precies 30 jaar geleden dat de Braziliaanse racelegende Ayrton Senna overleed. Op Imola, waar Senna in 1994 verongelukte, werd stilgestaan bij het overlijden. Dat gebeurde met honderden fans, de familie van de Braziliaan en afgevaardigden van de Formule 1.

Afgelopen race reed viervoudig F1-wereldkampioen Sebastian Vettel rondjes in de oude McLaren van Senna. Ook nam de voormalig coureur de huidige coureurs mee naar de plek van het fatale ongeluk.

'Hij had de X-factor, net als Max Verstappen': Jan Lammers denkt terug aan dodelijk drama Ayrton Senna 1 mei 1994 is een dag die in het geheugen van bijna alle raceliefhebbers staat gegrift. Vandaag precies dertig jaar geleden verongelukte de legendarische coureur Ayrton Senna op het circuit van Imola. Sportnieuws.nl blikte met Jan Lammers terug op het gitzwarte Formule 1-weekend.

'Hij had de X-factor'

Sportnieuws.nl sprak op 1 mei 2024 met Jan Lammers over Senna. De oud-Formule 1-coureur zei dat Senna, net als Max Verstappen, 'de X-factor had'. Lammers zei ook dat Senna na zijn dood onsterfelijk is geworden.

"Soms gaan mensen dood en zorgt de manier waarop dat hun overlijden in het geheugen van veel mensen gegrift staat. Daardoor worden ze ook herinnerd door de generaties daarna. Vaak kondigen mensen aan dat ze stoppen en heb je tijd om daar aan de wennen en afscheid te nemen, in het geval van Senna kon dat niet."