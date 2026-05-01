Max Verstappen komt na vijf weken rust weer in actie op de racebaan. Dit weekend staat de GP van Miami op het programma. De Nederlander kan in Amerika rekenen op gezelschap van dierbaren.

Het Formule 1-circus lag de afgelopen vijf weken noodgedwongen stil wegens de oorlog in het Midden-Oosten. Hierdoor kwamen de races in Saoedi-Arabië en Bahrein te vervallen. In Miami moet Verstappen de stijgende lijn weer weten te vinden na een mager begin van het seizoen.

Goed begin van weekend

Dit lukte de viervoudig wereldkampioen ook. Tijdens de verlengde vrije training reed Verstappen de tweede tijd, drie tiende achter Charles Lecrec. De komende dagen in Florida wordt er een sprintweekend afgehandeld, dus deze opsteker komt goed uit voor de Nederlander.

Goed gezelschap

Verstappen staat er in Miami in ieder geval niet alleen voor. Zijn moeder Sophie Kumpen, zusje Victoria Verstappen en neefjes Luka en Lio hebben de oversteek gemaakt naar Miami. Dit is te zien op de Instagramaccounts van Sophie en Victoria.

Zo deelt de ex-vrouw van Jos Verstappen een collage van foto's waarin ze poseert met haar twee kleinkinderen. De oud-coureur schrijft erbij: "We zijn in Miami", vergezeld met een hartje. Op een Instagramverhaal deelt Kumpen ook dat ze aanwezig is op het circuit.

Ook Victoria Verstappen deelt meerdere foto's van haarzelf en haar zoontjes in de Amerikaanse stad. De kindjes dragen met trots een shirt van hun oom.

Verstappen komt vrijdagavond om 22.30 uur in actie tijdens de sprintkwalificatie. Zaterdag wordt de sprintrace en kwalificatie verreden. Zondag staat de GP van Miami op het programma. Mogelijk wordt deze race geteisterd door noodweer. Zo is nu de voorspelling dat er onweerbuien gaan plaatsvinden tijdens de race. De FIA heeft al aangekondigd dat ze een 'noodplan' hebben klaarliggen.