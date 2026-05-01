Formule 1-coureur Max Verstappen komt dit weekend in actie op de Grand Prix van Miami. Maar over een paar maanden zal er een ander groot sportevenement plaatsvinden. Tijdens het WK voetbal worden er namelijk duels gespeeld in het Hard Rock Stadium.

Het stadion zal na de GP van Miami net op tijd klaar zijn voor de start van het WK voetbal in juni. Dat meldt Todd Boyan, vicepresident stadionbeheer van de Miami Dolphins. Het stadion van de American Football-spelers van de Dolphins staat zes weken voor de eerste wedstrijd van de eindronde nog compleet in het teken van de Formule 1-race, die zondag met Verstappen in zijn Red Bull op het tijdelijke stratencircuit rondom het stadion plaatsvindt.

Wie nu over het speelveld uitkijkt, kan zich amper voorstellen dat medio juni Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior en de in Rotterdam geboren spelers van Kaapverdië hun wedstrijden in hetzelfde stadion spelen. Vanuit het hooggelegen mediacentrum, het makkelijkste te bereiken met een golfkarretje, ziet men slechts de paddock met de hospitalitytenten van de renstallen. Gasten, journalisten en Formule 1-personeel lopen af en aan.

Rondom het stadion is de situatie niet anders. Alles oogt, ruikt en klinkt als motorsport. Op de loopbrug over het circuit is het geluid van de raceauto's van de verschillende raceklassen oorverdovend. De geur van uitlaatgassen en banden is doordringend.

Voorbereidingen

Ondanks het feit dat het Hard Rock Stadium nog in de ban is van de Formule 1, lijkt Boyan zich geen zorgen te maken. Na de grand prix zullen de voorbereidingen op het WK onmiddellijk beginnen. "We hebben een periode van een paar weken om de infrastructuur die we gebruiken voor de paddock van het veld te verwijderen en om daarna half mei het voetbalveld aan te leggen", zei Boyan tegen de officiële website van de Formule 1.

"Ik denk dat we er doorgaans zo'n vier weken over doen om de situatie na de grand prix terug te brengen naar normaal", vervolgde Boyan. "We versnellen momenteel een aantal werkzaamheden, zodat we ruimte kunnen maken voor de voorzieningen die de FIFA wil aanbrengen."

"De FIFA beseft dat ze in andere stadions over meer tijd beschikken, aangezien ze daar eerder toegang krijgen dan hier mogelijk is. Zodoende hebben ze zich enigszins moeten aanpassen. Na de aanleg van het veld half mei hebben ze een volle maand voor het eerste duel op 15 juni", aldus Boyan.

WK voetbal

Er staan zeven WK-wedstrijden op het programma in Miami, waaronder de groepsduels Portugal - Colombia, Brazilië - Schotland en Uruguay - Kaapverdië en de strijd om het brons.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint op 11 juni en eindigt op 19 juli met de finale in New York.