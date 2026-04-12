Max Verstappen is gespot in Frankrijk om te kijken hoe zijn raceteam het ervan afbrengt tijdens de GT World Challenge-race op Circuit Paul Ricard. Hij let er in ieder geval op dat zijn ploeg niet weer een stomme fout maakt. Voor één van zijn teamgenoten werd de race zelfs iets te veel, waarna hij een bezoekje moest brengen aan het ziekenhuis.

Nu er de hele maand april geen Formule 1-races worden gereden, in verband met de afgelaste wedstrijden in het Midden-Oosten, heeft Max Verstappen alle tijd voor zijn andere interesses. Dit weekend is de Red Bull-coureur in Frankrijk om te kijken bij zijn team. Bovendien kon de Nederlander er dan voor zorgen dat zijn ploeg in ieder geval niet gediskwalificeerd wordt.

Verstappen in de pitstraat

Vorige maand leek het er namelijk even op dat Verstappen en zijn teamgenoten de race op de Nordschleife hadden gewonnen, maar enkele uren later werden ze uit de uitslag geschrapt. De reden was dat er een bandenset te veel was gebruikt, en dat mocht dit weekend niet opnieuw gebeuren.

Max Verstappen was watching his team's tyre changes closely at Paul Ricard 👀



They were disqualified from the NLS race at Nurburgring for using too many 🛞 pic.twitter.com/cB590qN9SF — Autosport (@autosport) April 12, 2026

Daardoor was de coureur uit Hasselt aandachtig toeschouwer in de pitbox van zijn team, en vooral om te kijken hoe de banden werden gewisseld. Dat ging allemaal volgens de regels, waarna het team als negende eindigde. De race kreeg echter wel een vervelend staartje voor een van de teamgenoten van Verstappen.

Teamgenoot naar ziekenhuis

Voor de Fransman Jules Gounon werd de race iets te veel. Hij moest zelfs in het ziekenhuis worden opgenomen. "Soms gaat het niet om het resultaat, maar om de reis er naar toe", begint de 31-jarige coureur in een openhartig bericht op zijn eigen Instagram. "Gisteravond voedselvergiftiging opgelopen, veel vloeistof verloren en amper geslapen.

"Grote dank aan Dani (ploegmaat Juncadella, red.) om me om 7 uur in het ziekenhuis te brengen", vervolgt de geplaagde Fransman, die daarna alsnog aan de race zou beginnen. "Ik rustte zoveel mogelijk voor de race en ik wist dat het niet makkelijk zou zijn, maar ik gaf toch alles."

Buiten bewustzijn

Dat werd behoorlijk zwaar voor Gounon. "Ik heb nog nooit zoveel geworsteld in een raceauto en mezelf tot een punt geduwd waarvan ik dacht dat ik het niet kon bereiken", licht hij daarover toe. Maar na de race ging het nogmaals mis voor de coureur uit de Ardèche. "Na de stint ben ik volledig bewusteloos geraakt en uiteindelijk moest ik weer een reisje terug maken naar het medisch centrum."

"Niet het resultaat dat we wilden, maar een dag die me eraan herinnerde wat veerkracht echt betekent en waar je van gemaakt bent", besluit Gounon, die inmiddels weer aan de betere hand is. Hopelijk is hij volgend weekend weer helemaal fit, want dan staat de kwalificatie voor de 24 uur van de Nürburgring op het programma mét Max Verstappen.