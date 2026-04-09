Max Verstappen is ongelukkig in de Formule 1. Daarbovenop komt het nieuws dat een vertrouweling van hem binnen Red Bull Racing bezig is aan zijn laatste maanden. Hoe zit het met de toekomst van de Nederlander? Uitspraken uit het verleden bieden weinig hoop.

Het botert het al het hele jaar niet tussen Verstappen en zijn nieuwe wagen. Door de nieuwe reglementen die gelden in de Formule 1 vanaf dit seizoen bivakkeert de Nederlander in de grijze middenmoot. Hij staat slechts negende in de WK-stand, op 50 punten van klassementsleider Kimi Antonelli.

"Ik heb dingen uit te zoeken over wat ik precies wil", zei hij na afloop van de Grand Prix van Japan, waar hij als achtste eindigde. Verstappen was toen de hele race in gevecht met Pierre Gasly, maar kwam hem maar niet voorbij. "Het moet wel leuk blijven. Het is niet alleen Formule 1 in het leven, er zijn meer dingen die we kunnen doen."

Vertrek van bepalende kracht binnen Red Bull

Alsof dat nog niet alles was, besloot ook zijn vaste race-engineer na dit seizoen over te stappen naar concurrent McLaren. Gianpiero Lambiase is al dertien seizoenen werkzaam binnen Red Bull Racing en wordt gezien als belangrijkste steunpilaar voor Verstappen. Een lucratief aanbod kon GP niet laten liggen volgens De Telegraaf.

Het betekent dat er na twaalf seizoenen een einde komt aan de succesvolle samenwerking tussen Lambiase en Verstappen. Samen behaalden zij maar liefst 71 overwinningen tot nu toe en werd vier keer het wereldkampioenschap bij de coureurs binnengehaald.

Uitspraken uit het verleden

Intussen gaat een oud interview met Verstappen bij Ziggo Sport uit 2021 viraal. Daarin zegt hij interessante dingen tegen Olav Mol, met oog op het naderende vertrek van Lambiase. "Ik heb tegen hem gezegd dat ik alleen met hem werk. Zodra hij stopt, stop ik ook", waren de woorden van de Nederlander destijds. "Het is ongelooflijk hoe wij samenwerken. Natuurlijk kunnen we soms redelijk streng naar elkaar zijn, maar dat wil ik ook", sprak Verstappen.

"Hij moet mij ook kunnen vertellen als ik een eikel ben en ik ook naar hem toe. Dat heb ik hem altijd gezegd. En dat mag hij mij natuurlijk ook op de radio zeggen. De afgelopen jaren probeerde ik de engineer te zijn en hij de coureur, dat hebben we gewisseld", lachte Verstappen. Toch zullen de woorden niet veel hoop brengen voor zijn fans. Verstappen zelf heeft nog een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing.