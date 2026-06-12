Voor Max Verstappen is de terugkeer naar het circuit in Barcelona nog geen groot succes geworden. De Red Bull-coureur oogde nogal ontevreden tijdens de eerste vrij training en kwam tot de vierde tijd. Wel eindigde hij ver achter de top drie in Spanje.

Max Verstappen was een van de meest ervaren coureurs tijdens de eerste vrije training in Barcelona. Liefst zeven van zijn tegenstanders waren coureurs zonder vast zitje in de Formule 1. Zo reed de Japanner Ayumu Iwasa in plaats van Isack Hadjar in de tweede Red Bull. Voor Verstappen werd vooral het eerste deel van de vrije training vrij matig. Hij kwam pas beter voor de dag na een switch naar de zachte band.

Mopperen

Na het begin was Verstappen hardop aan het mopperen op zijn bolide. "Ik weet niet wat ik ervan moet maken”, aldus Verstappen in de openingsfase. "In de ene bocht heb ik overstuur en in de andere bocht heb ik onderstuur. Het is verschrikkelijk." De switch naar de zachte banden bleek uiteindelijk een goede zet van zijn team.

Verstappen finishte immers uiteindelijk in de vierde tijd. De viervoudig wereldkampioen was in de Red Bull met 0,684 seconde langzamer dan de Brit George Russell in de Mercedes, die met 1.16,363 de snelste was. Ook de Australiër Oscar Piastri in de McLaren en de Monegask Charles Leclerc in de Ferrari waren sneller dan Verstappen.

Ondanks zijn vierde plaats was hij ook na afloop allesbehalve tevreden. De echte topcoureurs eindigden voor hem. Alleen de rookies en testcoureurs van de concurrentie wist hij achter zich te laten. Om 17.00 uur krijgt de Nederlander een nieuwe kans als de tweede vrije training wordt verreden. Aan het circuit in Barcelona heeft hij in elk geval goede herinneringen. Tien jaar geleden won Verstappen zijn eerste Grand Prix ooit op het circuit.

Nieuwe motor

Verstappen begon de campagne in Barcelona met een gloednieuwe motor. Tijdens de Grote Prijs in Monaco van afgelopen week viel hij al bij de start uit vanwege mechanische malheur. Het was een hard gelag voor hem, aangezien hij bij zijn thuisrace juist een sterke kwalificatie had gereden. De nieuwe motor werkte vrijdag dus nog niet echt volgens plan.

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