Een carrière in de autosport wordt vaak overgedragen van vader op zoon. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos sprak erover met Jos Verstappen, de vader van viervoudig wereldkampioen Max. Toch wil de 44-jarige ondernemer het anders aanpakken bij zijn eigen zoontje Josh.

Doornbos was in 2005 en 2006 actief in de Formule 1. Hij reed in totaal elf races voor teams Minardi en Red Bull. In 2024 verhuisde hij met zijn vrouw Chantal Bles en kinderen Josh (8) en Jada (10) naar Dubai.

Tijdens de laatste Grand Prix in Zandvoort, was hij weer even terug in Nederland. Hij schoof aan in de podcast Dutch Dragons. Daarin kwam de opvoeding van zijn zoon ter sprake. Doornbos pakt het anders aan dan de familie Verstappen, onthult hij.

'Ben je ook zo aan het pushen?'

"Jos vroeg aan mij: 'Hoe gaat het met Josh? Ben je ook zo aan het pushen?'", vertelt de 44-jarige. "Toen zei ik: 'Nou, zoals jij hebt gepusht denk ik niet dat ik ga pushen bij Josh', mijn zoontje."

"Hij ging voor het eerst karten toen hij vier jaar oud was", vervolgt Doornbos. Daarbij bleek hij nog geen natuurtalent. "Toen reed hij de pitstraat uit en ging hij linksaf, tegen de richting in. Nou, ik heb veel gedaan in mijn carrière, maar dat nog niet", zegt de voormalig Red Bull-coureur met een lach. "Dus dat belooft veel goeds."

Zijn vrouw was het ook niet helemaal eens met het eerste kartavontuur van Josh. "Toen zij ze: 'Is hij niet wat te jong om te gaan karten?' Toen zei ik: 'Nee joh, dat ding gaat maar 30 kilometer per uur. Dat is prima.' Ze kwam daarna kijken in Lelystad, kwam 'ie voorbij met 80 kilometer per uur."

Speciale school

Inmiddels is Josh acht jaar oud en gaat hij in Dubai aan de slag met karten. Bovendien gaat hij naar een speciale school waarin Doornbos investeerde: de GEMS School of Research & Innovation. "De duurste school in Dubai, maar zij doen alles wat een andere school niet doet." Dankzij de samenwerking met de oud-coureur hebben zij een speciaal autosport-traject. Kinderen kunnen daar oefenen op de simulator en twee keer per week karten.