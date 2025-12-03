Max Verstappen kan komend weekend in Abu Dhabi zijn vijfde wereldtitel op rij gaan pakken en dus doen veel Nederlanders er alles aan om zondag bij de race aanwezig te zijn. De fans van Verstappen zullen echter moeten oppassen.

De Nederlandse politie waarschuwt via X namelijk voor handel in valse tickets voor de GP van Abu Dhabi. "Let op: er worden valse tickets aangeboden, onder andere via onbetrouwbare webwinkels. Koop alleen via officiële kanalen. Voorkom oplichting!", zo luidt de boodschap van de politie aan de racefans op zoek naar toegangsbewijzen.

De laatste GP van het seizoen wordt zondag verreden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Dat heeft een capaciteit van 60.000 plaatsen. Waarschijnlijk zitten er dan ook een heleboel Nederlanders op de tribunes, als zij tenminste geldige tickets hebben gekocht. Dat heeft alles te maken met de stand in de strijd om de wereldtitel, want Verstappen maakt dankzij zijn zege in Qatar nog altijd kans om kampioen te worden.

Zinderende ontknoping in titelstrijd

In 2021 was er ook al eens een grote groep fans uit Nederland speciaal aanwezig voor een zinderende ontknoping. Zij beleefden toen een geweldige dag, want Verstappen pakte in dat jaar in de laatste race op hetzelfde circuit zijn allereerste titel door rivaal Lewis Hamilton in de slotronde af te troeven.

Zij zullen hopen dat zo'n soort scenario zich zondag in Abu Dhabi ook weer voltrekt. Verstappen strijdt dan met McLaren-rijders Norris en Piastri om de titel. Waar de Nederlander in 2021 als WK-leider aan de slotrace begon, heeft Norris deze keer de beste papieren. Hij staat ondanks de tactische blunder van zijn team in Qatar nog altijd twaalf punten voor op Verstappen en heeft zestien punten meer dan zijn Australische teamgenoot.

Voor Norris en Piastri is de druk echter een stuk groter dan voor Verstappen. Waar het McLaren-duo nog nooit wereldkampioen is geworden, heeft de Nederlander er al vier op zak. Verstappen kan met zijn vijfde titel op gelijke hoogte komen met de legendarische oud-coureur Juan Manuel Fangio. Alleen Lewis Hamilton en Michael Schumacher (beiden zeven) wonnen nóg meer titels.