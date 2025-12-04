Max Verstappen maakt zich op voor een waanzinnig slot in de Formule 1. Samen met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri strijdt hij om de wereldtitel. In de jacht op zijn vijfde wereldtitel moet Verstappen het doen zonder zijn vader Jos, die zijn agenda helemaal vol heeft staan. Ook moeder Sophie Kumpen is niet van de partij.

Tijdens en na afloop van de Grand Prix van Nederland net na de zomerstop leek het er niet op alsof Verstappen nog kans zou maken op de wereldtitel. McLaren lag met Piastri en Norris op 1 en 2 en leek op weg naar de zoveelste dominante zege. Maar toen hield de bolide van de Brit er mee op. Verstappen werd tweede en liep dus achttien punten in op huidig WK-leider Norris.

Desondanks was de achterstand op toenmalig koploper Piastri liefst 104 punten na de race in Zandvoort. Maar het verschil met het McLaren-duo werd kleiner en kleiner, zeker toen Verstappen flink begon te winnen en zijn concurrenten in de problemen kwamen. Daarbij hielp het dat McLaren in Las Vegas gediskwalificeerd werd. Vorig raceweekeinde in Qatar maakte het team de onverklaarbare keuze om tijdens een safety car buiten te blijven, terwijl het hele veld inclusief Verstappen naar binnen ging.

Jos Verstappen niet aanwezig bij GP van Abu Dhabi

Het verschil tussen Verstappen en Norris is dus nog maar twaalf, met nog één race te gaan. Het doet denken aan 2007 en 2010, toen er ook minimaal drie coureurs op de laatste dag streden om de wereldtitel. Daaruit kan Piastri hoop putten: beide keren werd de coureur wereldkampioen die als nummer 3 de slotrace in ging.

Maar in tegenstelling tot Piastri en Norris heeft Verstappen al vaker met dit bijltje gehakt. In 2021 vocht hij samen met Lewis Hamilton in de laatste race om de wereldtitel. De uitkomst kennen we allemaal, Verstappen werd daar voor het eerst wereldkampioen. Daarbij was vader Jos aanwezig, wat voor aandoenlijke beelden zorgde na afloop.

Die hoeven we aankomende zondag niet te verwachten. Jos Verstappen zit namelijk in Kenia voor de East African Safari Classic Rally. Even op en neer vliegen zit er niet in, want vanaf vrijdag 5 december tot en met zaterdag 13 december wordt er gereden. In een eerder interview met De Telegraaf zei Jos Verstappen: "Die rally in Afrika ga ik niet afzeggen, mocht Max nog kampioen kunnen worden. Maar als we bijvoorbeeld vroeg zouden uitvallen, kan ik altijd nog naar Abu Dhabi vliegen."

Ook moeder Verstappen afwezig

Op de persdag voorafgaand aan de grand prix bevestigde Verstappen dat zijn vader ontbreekt. Daarin zei hij dat ook moeder Sophie Kumpen er niet zal zijn. Over de aanwezigheid van Kelly Piquet en Verstapppens (bonus)dochters is nog niets bekend.

'@Max33Verstappen confirms that father Jos isn't in Abu Dhabi for the season finale as he is rallying in Africa, while mum Sophie is at home looking after the dogs. He adds that he hadn't planned on still being in the fight... — Adam Cooper (@adamcooperF1) December 4, 2025

Verstappen leeft naar eigen zeggen "volkomen ontspannen" en "zonder stress" toe naar het seizoenstoetje. "Ik ga er met louter positieve energie in, maar als ik de titel niet win, weet ik nog steeds dat ik een geweldig seizoen heb gehad. Dat haalt een hoop druk weg", vertelde Verstappen.

Zinderende ontknoping

Verstappen heeft het momentum, maar het zal desondanks een zware kluif worden om zijn vijfde titel op rij te winnen. Hij heeft tenslotte nog altijd twaalf punten achterstand op Norris. De Brit heeft alles in eigen hand, want een podiumplek in Abu Dhabi is genoeg om kampioen te worden. Piastri staat zestien punten achter zijn teamgenoot en maakt dus ook nog kans.