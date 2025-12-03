De Grand Prix van Abu Dhabi van komende zondag markeert niet alleen de beslissing in de strijd om de wereldtitel tussen Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri, maar ook het einde van een Formule 1-tijdperk dat in 2011 begon.

Het gaat om het tijdperk van het Drag Reduction System (DRS). Dit systeem werd ingevoerd om inhalen makkelijker te maken. Inhalen was namelijk bijna onmogelijk geworden aan het einde van van de 2010. Dit had alles te maken met het feit dat een auto de luchtstromen dusdanig veranderde dat de achterliggende rijder daar last van had. Dat fenomeen staat ook wel bekend als dirty air (vuile lucht).

Volgens de regels, die tot op de dag van vandaag gelden, mag elke coureur die minder dan één seconde achter zijn voorganger rijdt, zijn achtervleugel openen in specifieke zones op het circuit, voornamelijk op rechte stukken. Dit geeft hem een hogere topsnelheid. Zo moest het effect van die vuile lucht worden gecompenseerd, die de auto's in bochten uit elkaar dreef.

Kritiek op DRS

Door de jaren heen werden inhaalacties echter steeds afhankelijker van DRS. Dit tot grote ergernis van de fans, die deze inhaalmanoeuvres niet als 'echt' beschouwden. Vanaf volgend jaar is dit echter geen probleem meer, want DRS zal niet langer worden gebruikt na de invoering van de compleet nieuwe technische regels in de Formule 1.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel uitte eerder ook felle kritiek op het inhaalsysteem. Zo vergelijk hij het met Mario Kart-praktijken en voelde het voor hem te kunstmatig aan.

Actieve aerodynamica

Deze nieuwe regels zijn voorzien van zogenaamde actieve aerodynamica. De auto's zullen twee aerodynamische configuraties hebben die de coureur handmatig kan wisselen op specifieke delen van het circuit. Zo is er een Z-modus, dit is de standaardmodus met hoge downforce voor maximale grip in bochten. De X-modus vermindert de luchtweerstand door de vleugels aan te passen om de topsnelheid op rechte stukken te maximaliseren. Dit zou, althans in theorie, inhaalacties weer 'echt' moeten maken. De verwachting is wel dat ze sterk afhankelijk zullen zijn van hoe coureurs hun hybride systemen gebruiken.

Spetterend slot

Tijd om bij het einde van het DRS-tijdperk stil te staan heeft Max Verstappen niet. Wil de Nederlander zijn vijfde wereldtitel veiligstellen moet hij eigenlijk de GP van Abu Dhabi winnen en mag Lando Norris niet op het podium eindigen. Ook McLaren-coureur Oscar Piastri is nog in de race voor de wereldtitel.