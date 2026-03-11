De GP van Australië was heel vroeg afgelopen weekend en de Nederlandse fans hebben met de GP van China iets langer om in bed te blijven liggen. Het speciale Formule 1-weekend in Shanghai begint op schappelijkere tijden dan in Melbourne. Check hier het tijdschema van de GP van China.

Verstappen hoopt na zijn inhaalrace in Australië weer wat verder voorin mee te kunnen doen. Door een crash startte hij op Albert Park flink ver van achteren en werkte hij zich op naar P6. In China verwacht de Nederlander dichter tegen de concurrenten van Mercedes, Ferrari en McLaren te zitten. De Nederlandse fans kunnen hem vanaf de bank of vanuit bed aanmoedigen.

Sprintweekend

De weergoden zijn de coureurs goedgezind, want het blijft kalm en behapbaar het hele weekend. De temperatuur komt niet boven de zestien graden uit en het blijft verder zonnig en droog. Dus zijn de coureurs op zichzelf aangewezen op het circuit in Shanghai en wordt de strijd in de felbekritiseerde auto's uitgevoerd. Het weekend is speciaal, want er is meteen een sprintkwalificatie en -race, vóór de hoofdkwalificatie en -race.

Tijden GP van China

Omdat het een sprintweekend betreft tijdens de GP van China, is er maar één vrije training om de laatste punten op de i te zetten. Die is vrijdag 13 maart al heel vroeg, namelijk om 04.30 uur 's ochtends. Een paar uur later is dan al de sprintkwalificatie. Het grote nadeel dit weekend is dat de sprintrace vervolgens als enige spektakel wel heel vroeg in de Nederlandse ochtend is.

Vrijdag 13 maart, 04.30 uur: Vrije training 1

Vrijdag 13 maart, 08.30 uur: Sprintkwalificatie



Zaterdag 14 maart, 04.00 uur: Sprintrace

Zaterdag 14 maart, 08.00 uur: Kwalificatie hoofdrace



Zondag 15 maart, 08.00 uur: Hoofdrace

Puntentelling sprintrace

Voor een sprintrace geldt een andere puntentelling dan tijdens de hoofdrace, waar de winnaar 25 punten krijgt. De sprintrace duurt een uur en levert alleen de top-acht punten op. De winnaar krijgt 8 punten, de nummer 2 zeven punten, de nummer drie 6, enzovoorts.

GP van China 2025

Tijdens de GP van China vorig jaar werd Verstappen tweede in de sprint en vierde in de hoofdrace. Lewis Hamilton boekte toen zijn enige (sprint)zege van het seizoen met Ferrari. De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris werden 1-2.