Het Formule 1-seizoen van Max Verstappen kan na drie races al in de prullenbak. De Nederlandse topcoureur van Red Bull Racing zit vloekend en tierend in de falende auto en ziet zijn concurrenten snel uit zicht raken. Na de kleurloze GP van Japan is de achterstand al enorm op Mercedes, Ferrari en McLaren. Check hier de nieuwe WK-stand in de Formule 1.

Met een zesde plek in Australië begon Verstappen nog 'aardig' aan het Formule 1-seizoen, dat in het teken staat van nieuwe regels en auto's. De electrische batterijen zijn een hoofdpijndossier voor de Nederlander, want zijn auto wil totaal niet. Tijdens de GP van China reed Verstappen wel weer in de punten, maar viel hij vlak voor de finish uit, tot zijn grote frustratie. Twee weken later in Japan was het net zo frustrerend.

Mercedes en Ferrari domineren, McLaren is terug

Een ding is duidelijk dit seizoen: Mercedes is heer en meester in de openingsfase van het seizoen. George Russell won de eerste race en eindigde achter ploeggenoot Kimi Antonelli in China. In Japan pakte de jonge Italiaan zijn tweede racezege en daarmee ook de leiding in de WK-stand. Ferrari zit er met Lewis Hamilton en Charles Leclerc kort achter en ook de McLarens van wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri zijn inmiddels weer aangesloten. Verrassende nummer 5 Oliver Bearman crashte hard.

WK-stand coureurs

1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 72 punten

2. George Russell (Mercedes - 63 punten

3. Charles Leclerc (Ferrari) - 49 punten

9. Max Verstappen (Red Bull) - 12 punten

Minder races door oorlog

Het Formule 1-seizoen wordt ook geraakt door de onrust in het Midden-Oosten. De kalender is inmiddels ingekort, nu de races in Bahrein en Saoedi-Arabië in april definitief zijn geschrapt. Daardoor ontstaat er na de Grand Prix op Suzuki een langere pauze in het kampioenschap. Pas van 1 tot en met 3 mei wordt er weer geracet, dan in Miami.

Constructeursstand

In de Formule 1 wordt er niet alleen een coureursstand bijgehouden, maar ook een teamstand. De punten van beide coureurs worden bij elkaar opgeteld om tot een klassement te komen. Verstappen moest het de laatste jaren, sinds het vertrek van Sergio Perez, vooral alleen doen voor Red Bull Racing. Tweede coureurs Liam Lawson en Yuki Tsunoda bezweken onder de druk en presteerden nauwelijks. Dit seizoen heeft Verstappen de Fransman Isack Hadjar naast zich na een uitstekend seizoen in de Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull.

Mercedes gaat in dit klassement fier aan kop nadat het in de eerste twee races telkens met een één-twee over de finish kwam. Ferrari volgt als belangrijkste uitdager, maar moest vooralsnog genoegen nemen met een rol in de achtervolging. Red Bull heeft voorlopig het nakijken en ziet hoe de concurrentie het tempo bepaalt in de openingsfase van het seizoen.