Max Verstappen is slecht begonnen aan de GP van China. In het extra moment dat er punten te verdienen waren, kwam de Nederlandse Formule 1-coureur met lege handen uit de sprintrace. Mercedes bleek weer ijzersterk en loopt nu al erg ver uit op Verstappen.

De Brit George Russell (Mercedes) heeft in Shanghai de eerste sprintrace van het seizoen gewonnen. Hij wist Charles Leclerc en Lewis Hamilton van Ferrari voor te blijven. Max Verstappen werd negende en scoorde geen punten. Hij noemde dat na afloop voor de camera van Viaplay "helemaal ruk". Hij zei dat hij "geen vermogen" had bij de start en "wilde het verder niet over de race hebben".

Dramatische start

Verstappen zakte door een dramatische start ver weg van de achtste positie. Hij wist zich wel terug te vechten. Na de dertiende ronde verscheen de safetycar op de baan om een probleem met de Audi van Nico Hülkenberg op te lossen. Uiteindelijk bleef Oliver Bearman (Haas) Verstappen in de negentiende en laatste ronde nipt voor. Alleen de top-acht kreeg punten, waardoor Verstappen zijn achterstand op de concurrentie alleen maar zag groeien.

'De hele dag was een ramp'

Russell, die startte vanaf poleposition, schreef vorige week in Melbourne de eerste GP van het jaar op zijn naam. Hij noemde de sprintrace na afloop "uiteindelijk best leuk". De omstandigheden waren volgens de Brit alleen niet ideaal, mede door de harde wind. Verstappen zei vrijdag al dat hij een slecht gevoel had overgehouden aan de kwalificatie voor de sprintrace en de vrije training in China. "De hele dag was een ramp, qua tempo", aldus Verstappen op zijn eigen website.

Mopperende Verstappen

De Nederlander mopperde na de race in Australië, waar hij zesde werd, nog over de nieuwe auto's dit seizoen. De Formule 1 is overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Daardoor moeten coureurs soms gas terugnemen om de accu op te laden.