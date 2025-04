Topman van FIA dropt bom na ontslag: 'Principes worden aan de kant geschoven'

FIA vice-president Robert Reid heeft zijn ontslag ingediend. Dat maakte Reid zelf bekend via X. Vervolgens dropte hij direct een bommetje over de gang van zaken binnen de autosportorganisatie.

De voormalige navigator in het World Rally Championship (WRC) gaf indirect aan dat zijn vertrek te wijten is aan onenigheid met FIA-president Mohammed Ben Sulayem en diens manier van leidinggeven. De president staat bekend om zijn autoritaire stijl, die niet in goede aarde valt bij veel grote namen in de motorsport.

"Na lang wikken en wegen heb ik besloten mijn functie als vice-president van die FIA neer te leggen. Ik aanvaardde deze positie om te helpen bij een meer open en krachtig bestuur, met meer gezamenlijk leiderschap. Na verloop van tijd werden deze principes steeds meer aan de kant geschoven en kan ik niet langer deel uitmaken van dit systeem."

"Vertrekken was geen gemakkelijke beslissing, maar blijven zou betekenen dat ik mijn principes zou moeten verloochenen. Het is een kwestie van principe, niet van politiek. De motorsport verdient een bestuur dat is geworteld in integriteit, verantwoordelijkheid en respect voor het proces. Dat is de minimale standaard die we moeten verwachten en eisen", aldus Reid in een bericht op zijn profiel.

Kritiek

Het leiderschap van Sulayem binnen de FIA is door de jaren heen regelmatig bekritiseerd. Onlangs werden Reid en David Richards, de voorzitter van Motorsport UK, uitgesloten van een vergadering van de autosportfederatie omdat ze weigerden een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

De eerste termijn van Sulayem, die vier jaar duurt, eindigt aan het einde van 2025. Hij mag zich herkiesbaar stellen. Vooralsnog heeft zich geen tegenstander gemeld, maar dat zou in de toekomst nog kunnen gebeuren.

Robert reid

Reid, geboren op 17 februari 1966, is een voormalig rallynavigator uit het Verenigd Koninkrijk, die bekendheid vergaarde vanwege zijn succesvolle samenwerking met coureur Richard Burns. Hun grootste prestatie was het winnen van het Wereldkampioenschap Rally (WRC) in 2001 – het hoogtepunt van hun gezamenlijke loopbaan.

Na zijn actieve jaren in de rallysport vervulde Reid verschillende leidinggevende rollen bij Motorsport UK en later bij de internationale autosportfederatie FIA. In 2021 werd hij benoemd tot vice-president sport van de FIA.