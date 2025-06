Max Verstappen is aangekomen bij de Grand Prix van Oostenrijk, waar hij traditiegetrouw wordt ontvangen door heel veel Nederlandse fans. Eén van die landgenoten is de bekende Stan Browney, die even de gym indook met Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda.

De YouTuber met nagenoeg 10 miljoen abonnees staat bekend om zijn fitnessvideo's. Stan Bruininck, zoals Browney in het echt heet, was donderdag al aanwezig op de Red Bull Ring. Daar dook hij de gym in met Yuki Tsunoda, deelde het Formule 1-team Red Bull op hun Instagram-pagina.

Tsunoda en Browney spanden hun biceps aan en poseerden voor de foto's, maar gingen ook echt aan het werk. En Verstappen? Die keek (op de video) toe, met een blikje Red Bull in zijn hand. Tsunoda liet op dat moment aan de Nederlandse influencer een oefening zien om de nek te versterken. Dat is nodig voor de harde g-krachten waar F1-coureurs mee te maken krijgen tijdens het racen.

Max Verstappen bijt van zich af na 'valstrik' voor GP van Oostenrijk: 'Maak je een grap?' Max Verstappen maakt zich op voor de Grand Prix van Oostenrijk. Dat doet hij met een goed gevoel, aangezien Red Bull wat kleine updates heeft gedaan aan de auto. Toch is het niet alleen maar hosanna in Oostenrijk: Verstappen kreeg op donderdag te maken met een 'valstrik'.

'Trotse oudere broer'

'Dit was moeilijk!', reageert Browney onder de reel. De volgers van het Red Bull-team konden wel genieten van de beelden. 'Max kijkt als een trotse oudere broer', valt iemand op. En een ander: 'We willen de volledige video!'

Grand Prix van Oostenrijk

Na het lol maken op donderdag, is het vanaf vrijdag tijd om te focussen voor Tsunoda en Verstappen. De Red Bull-coureurs zullen wat meer snelheid hebben bij de Grand Prix van Oostenrijk, want het team heeft wat kleine updates gedaan. Desondanks ziet de Nederlandse topcoureur zichzelf niet als favoriet voor de overwinning.

GP Oostenrijk F1 | Max Verstappen verschijnt op deze tijden op de baan dit weekend De Formule 1-coureurs zijn afgereisd naar de Red Bull Ring, waar komend weekend de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat. Voor Max Verstappen zal het voelen als een thuisrace: het publiek kleurt er al jaren volledig oranje en dat zal dit jaar niet anders zijn. Lees hier hoe laat de Nederlandse topcoureur in actie komt in Oostenrijk.

"Maar het team zal proberen het beste ervan te maken en ik kijk ernaar uit." Verstappen won in 2018, 2019, 2021 en 2023 de Grote Prijs van Oostenrijk. In 2021 won hij ook de Grote Prijs van Stiermarken op hetzelfde circuit. Vorig jaar ging de zege naar George Russell in de Mercedes.