Tweede vrije training in Japan loopt in het honderd door vier (!) rode vlaggen waaronder een horrorcrash

De tweede vrije training van de GP in Japan was zonder twijfel chaotisch te noemen. De eerste vier rondes verliepen nog vlekkeloos, maar daarna werd de race ontstierd door twee crashes. De crash van Fernando Alonso viel mee, maar om Jack Doohan waren er direct zorgen na de snoeiharde botsing

De eerste vier rondes gingen goed en in de eerste tijden was Norris wederom ijzersterk. De Englesman was al de beste in de eerste vrije training. Die vorm kon hij echter niet doorzetten, want na vier rondes sloeg het noodlot toe voor de jonge Doohan. De coureur van Alpine maakte een spin in een belangrijke bocht en knalde op volle snelheid tegen een reclamebord aan.

De rode vlag werd direct gezwaaid en er waren zorgen over de gesteldheid van de jonge Australiër. Gelukkig kwam hij niet veel later zelf uit de wagen. Hij werd naar de ziekenboeg overgebracht en niet veel later kwam hij daar zelf weer uitgelopen. Doohan lijkt zelf dus ongedeerd, maar zijn auto lag volledig in puin na de harde crash.

Alonso

Na 25 minuten onderbreking om de restanten van de auto van Doohan op te ruimen, ging de tweede training weer verder. Die hervatting duurde echter nog geen vijf minuten, want niet veel later ging de tweede rode vlag de lucht in. Fernando Alonso belandde in het grind, waardoor de race weer werd stilgelegd. Een stuurfoutje zorgde ervoor dat de tweede vrije training er ook voor de routinier opzat.

Derde rode vlag

Met nog 8 minuten op de klok ging de rode vlag ook nog voor een derde keer de lucht in. Op de grasstrook naast de baan was een kleine brand ontstaan. De coureurs moesten wederom de race staken, zodat die brand geblust kon gaan worden. Die rode vlag duurde niet lang, waardoor de laatste rondes wel onbezorgd gereden konden worden. Uiteindelijk kwam er door een tweede brand nog een vierde rode vlag, maar ook die duurde niet lang.

Uitslag

Uiteindelijk reed Oscar Piastri de snelste ronde op het circuit van Suzuka, op de voet gevolgd door Norris. Opvallend waren de goede resultaten van de Racing Bulls. Isack Hadjar eindigde op plek drie en de veelbesproken Liam Lawson reed de vijfde tijd. Verstappen klokte de achtste tijd en Tsunoda kwam niet eens verder dan de achttiende plaats.