Joost Luiten niet tevreden met prestaties op KLM Open: 'Golf is niet altijd een leuk spel'

Joost Luiten is het niet gelukt om voor de derde keer de KLM Open te winnen. De Nederlandse golfer was in 2013 en 2016 de beste, maar moest deze editie genoegen nemen met een gedeelde vijftiende plek. De winnaar werd de Italiaan Guido Migliozzi.

De 27-jarige prof won de 104e editie van het toernooi in een play-off. Op de tweede extra hole maakte hij een birdie, terwijl de Engelsman Joe Dean en de Zweed Marcus Kinhult op par bleven steken. Het trio moest extra holes spelen omdat ze na de vier reguliere ronden op een score van -11 waren uitgekomen.

Het is de vierde zege voor Migliozzi op de Europese tour. Hij won eerder onder meer het Frans Open. De Italiaan behoorde vooraf niet tot de uitgesproken favorieten als nummer 198 van de wereld.

Joost Luiten op KLM Open

Luiten sloot de KLM Open af met een ronde van 70 slagen, één onder het baangemiddelde op golfbaan The International in Badhoevedorp. Met een totaalscore van -6 bleef hij vijf slagen achter de koplopers. "Golf is niet altijd een leuk spel", zei hij bij Ziggo Sport. "Vorm is ongrijpbaar en komt op het moment dat je met vertrouwen staat te spelen. Dat was bij mij niet het geval. Ik maakte te veel bogeys op de makkelijke holes waar je birdies moet maken en dat heeft met vorm te maken."

Op de laatste en achttiende hole zorgde Luiten nog wel voor opwinding. Hij miste maar nipt een eagle (2 onder par voor de hole). "Die lastige putt wilde ik wel graag maken, ik was er heel dichtbij. Dan hoop je op een beetje meer geluk."