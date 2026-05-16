Topgolfer Brooks Koepka beleefde afgelopen jaar een turbulente periode, vooral in zijn privéleven vanwege een tragische miskraam. Dat heeft een grote impact gehad op hem en zijn vrouw, deelt Koepka tijdens een openhartig interview.

Begin dit jaar keerde Koepka terug in de PGA tour. Tijdens het toernooi gaf de vijfvoudig majorwinnaar deze week een openhartig interview over zijn privéleven aan de aanwezige media, zo meldt Daily Mail. Vorig jaar kregen Koepka en zijn vrouw, model en actrice Jena Sims, een miskraam. Dat hakte er behoorlijk in bij hen.

"We hadden vorig jaar veel problemen binnen de familie", deed Koepka uit de doeken. "Dat heeft me veel gekost en het heeft Jena zeker ook veel gekost. Het is makkelijker om naar je werk te komen als alles thuis op rolletjes loopt."

Miskraam

In oktober maakten Koepka en Sims het hartverscheurende nieuws van hun miskraam bekend. Nadat ze eerder zoontje Crew (2) ter wereld kwam. Het stel deelde een foto van de echo op Instagram, samen met een bericht waarin ze hun steun betuigden aan anderen in een vergelijkbare situatie.

'Na 16 weken hoorden we dat het hartje van onze baby was gestopt met kloppen', schreef het stel bij het droevige bericht. 'Dit is een verdriet waar geen enkele ouder op voorbereid is. We zijn er kapot van, maar blijven hopen dat Crew ooit een broertje of zusje krijgt. Te vaak vinden deze problemen in stilte plaats. Er is nog zoveel werk en onderzoek nodig om de reproductieve gezondheid van vrouwen beter te begrijpen en te ondersteunen. Als je een miskraam of onvruchtbaarheid hebt meegemaakt of nog steeds meemaakt, weet dan dat je niet alleen bent.'

Nieuwe start

"Vorig jaar vond ik persoonlijk erg moeilijk vanwege alles wat er buiten de golfbaan speelde", blikte Koepka afgelopen week terug. Zijn terugkeer in de PGA Tour voelt volgens hem als een soort 'nieuwe start'.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover