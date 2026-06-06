Tweemaal won golfer Joost Luiten het KLM Open in eigen land, maar in 2026 zit het er na drie van de vier rondes niet meer in. De 40-jarige Bleiswijker, winnaar in 2013 en 2016, heeft bovendien bonje met zijn caddie. Zaterdag zei Luiten dat direct ontslag een reële optie is.

Luiten overweegt na een slechte derde ronde op het KLM Open zijn caddie nog tijdens het toernooi te vervangen. Hij zakte op The International in Badhoevedorp ver weg in het klassement na een ronde van 75 slagen (4 boven het baangemiddelde).

Luiten sprak meteen na afloop zijn frustratie uit over onder meer de samenwerking met zijn caddie Alan Burns uit Zuid-Afrika. Iets wat tijdens de ronde al tot uiting was gekomen.

Caddie eruit

Gevraagd hoe hij het probleem ging oplossen, was Luiten duidelijk. "Caddie eruitgooien", zei hij. "Het ging niet heel goed op de baan, dat liep hoog op. Dus het zou me verbazen als hij nog aan de tas wil zitten."

De Bleiswijker wist nog niet of Burns zondag nog zijn caddie zou zijn. "Ik weet het niet. Ik moet met hem zitten zo, dus we zullen zien. Ik kan niets beloven. Maar goed, dit is ook een beetje emotie wat er nu speelt. Misschien is het over een uur wat bedaard. Maar als dit blijft gebeuren, dan moet je wel gaan kijken. Ik kan mezelf moeilijk ontslaan, maar hem wel."

Fouten

Luiten noemde een fout op hole 16, zijn zevende hole van de dag, als een van de redenen voor de problemen. Hij leverde daar na een dubbelbogey twee slagen in, nadat hij de bal veel te ver over de green had gespeeld. "Ik was dom, mijn caddie was dom. Het was gewoon zo amateuristisch allemaal", zei hij.

"Dat zijn fouten en daar heb je een caddie voor. Om te debatteren en te kijken hoe je soms het gevaar eruit kan halen. En dan mag je geen dubbelbogey maken en dat reken ik mezelf aan, maar ook zeker mijn caddie", aldus Luiten.

Frustratie

"Het is ook niet voor het eerst. Dat is de frustratie die bij mij zit. Het gebeurt te vaak en daar komen ook te vaak hoge scores door en dat zet dan zo'n dag in gang", voegde hij toe. "Dit zijn klotedagen. Die wil je zo snel mogelijk vergeten, maar ze horen er helaas bij. Maar ze gebeuren mij te vaak de laatste tijd."

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