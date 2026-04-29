Donald Trump staat natuurlijk bekend om het feit dat hij alles doet waar hij zin in heeft, ongeacht het moment. Dat liet de president van de Verenigde Staten dinsdagavond opnieuw zien op een opmerkelijke manier. Tijdens een toespraak over het Amerikaanse leger stopte hij plots, midden in een zin, om een topsporter in het zonnetje te zetten.

Als er iemand is die de show op een opvallende manier kan stelen is het wel Donald Trump. De Amerikaanse president staat bekend om zijn loslippigheid en kan het vaak niet laten om zichzelf een schouderklopje te geven. Maar ook het complimenteren van anderen behoort tot zijn specialiteiten. Dat liet hij dinsdagavond opnieuw zien, toen hij tijdens een indrukwekkende speech van de hak op de tak sprong om een internationaal sporticoon in het zonnetje te zetten.

Indrukwekkende speech

De Verenigde Staten staan momenteel in het teken van het staatsbezoek van de Britse koning Charles en koningin Camilla. Daar hoort uiteraard een bijpassend staatsbanket bij, waar Trump bovendien een toespraak gaf. Er zijn echter veel opmerkelijke reacties gekomen, toen hij tijdens een speech over het leger zomaar over een sporter begon.

De 79-jarige Trump was druk bezig met zijn speech over de banden en gelijkenissen tussen het Amerikaanse en Britse leger, toen hij één van de aanwezige beroemdheden er uit pikte. Na een zin over de Amerikaanse soldaten die 'onoverwinnelijk' zijn en veel 'moed hebben', besloot hij te stoppen om een moeilijk te verslaan sporticoon uit te lichten. En dat was niemand minder dan Rory McIlroy.

Abrupte onderbreking

"Nu we het daar toch over hebben, waar is Rory McIlroy? Rory, sta op, alsjeblieft?", aldus Trump abrupt. "Ook dat was onoverwinnelijke moed. Dat heb je heel goed gedaan, Rory." Het leidde tot veel gelach en luid applaus vanuit de zaal. Maar zoals we Trump kennen, was hij nog niet klaar met zijn lofzang.

McIlroy reageerde immers ietwat verlegen, en kwam alleen met een klein knikje. "Misschien helpt dit wel om aan te tonen hoe geweldig mijn speech was", vervolgt de Republikeinse president. "Maar ik moest mijn toespraak onderbreken, omdat ik die man een toernooi zag winnen dat erg zwaar was. Het was een zware wedstrijd. Gefeliciteerd, ik ben erg trots op je", besluit Trump, die verwijst naar de recente overwinning van de Noord-Ier op de Masters. In het Verenigd Koninkrijk kan men wel genieten van zijn shout-out. Of McIlroy het nou ook zo leuk vond, is niet helemaal duidelijk.