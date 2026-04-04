Enkele dagen na zijn arrestatie voor rijden onder invloed is Tiger Woods uitgeroepen tot de op één na rijkste atleet aller tijden. Alleen basketballer Michael Jordan staat hoger dan de Amerikaanse golfer op de lijst die onlangs door sporttijdschrift Sportico werd uitgebracht.

Het tijdschrift schatte de inkomsten van verschillende topsporters en concludeerde dat Tiger Woods, gecorrigeerd voor inflatie, zo’n 2,88 miljard dollar zou hebben verdiend (bijna 2,5 miljard euro). Vlak achter hem volgt Cristiano Ronaldo met circa 2,5 miljard dollar. Ook LeBron James en Lionel Messi staan in de top vijf. Michael Jordan voert de lijst overtuigend aan met naar schatting zo’n 4,5 miljard dollar aan inkomsten.

Hoewel Woods een turbulent leven lijdt buiten de golfbaan, met onlangs een arrestatie na rijden onder invloed, heeft hij dus een aanzienlijk fortuin verdiend. Meer dan 100 miljoen dollar van het geschatte bedrag is toe te schrijven aan zijn prijzengeld, met een gedeeld record van 82 overwinningen op de PGA Tour en 15 major-titels. Het overgrote deel van het miljardenbedrag zou komen uit sponsorinkomsten.

Golflegendes Arnold Palmer en Jack Nicklaus staan ook in de top tien van de lijst. Zij bezetten de zesde en zevende plaats met respectievelijk 1,85 miljard dollar en 1,83 miljard dollar. Woods werd vrijdag in Florida opgepakt nadat hij een heftig ongeluk veroorzaakte. De Amerikaanse golfer zou onder invloed zijn geweest. Later werden beelden van zijn arrestatie vrijgegeven, waarin hij verklaarde aan het bellen zou zijn met Donald Trump.

Woods heeft aangekondigd een pauze in te lassen van zijn sport om zich te laten behandelen en op zijn gezondheid te richten. Daily Mail meldt dat de privéjet van Woods in het Zwitserse Zürich zou zijn geland. Daar zou hij naar een kliniek gaan, al is het onbekend of de golfer ook aan boord van het toestel was. In de Zwitserse stad bevinden zich een aantal van de duurste en meest luxueuze privéklinieken ter wereld.