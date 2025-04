Topgolfer Rory McIlroy in tranen na eerste groen jasje op The Masters: 'Ongelooflijk'

Rory McIlroy heeft eindelijk waar hij al jaren op wachtte: de eindzege op het prestigieuze golftoernooi The Masters in 'zijn' Florida. De Noord-Ier kwam voor de slotdag pas bovendrijven in de tussenstand en maakte het nog spannend tot het eind, maar stond in Augusta uiteindelijk wel mooi met zijn groene jasje aan.

Golfer Rory McIlroy heeft zondag de Masters in Augusta gewonnen. De Noord-Ier voltooide daarmee zijn grand slam: het winnen van alle vier de majors in zijn carrière. Hij deed dat door in een sudden death playoff zijn belangrijkste concurrent op het toernooi, Justin Rose, te verslaan.

Topgolfer Rory McIlroy moet 1,3 miljoen euro betalen na winst op prestigieus toernooi The Masters The Masters is misschien wel het bekendste golftoernooi. De winnaar gaat niet alleen naar huis met een flinke prijzenpot, maar treedt toe tot een select groepje met een 'groen jasje'. De internationale toppers streden er vier dagen om, maar Rory McIlroy (35) trok uiteindelijk aan het langste eind.

McIlroy maakte met de overwinning een einde aan elf jaar zonder majorzeges. In tranen vierde hij de titel die hem de afgelopen jaren meermaals ontglipte. De 35-jarige golfer was ooit al de beste op het British Open, het US Open en het PGA Championship. Alleen de zege in Augusta bij de Masters ontbrak nog.

"Het voelt ongelooflijk", zei McIlroy na afloop. "Dit is de zeventiende keer dat ik hier speel. Ik vroeg me af of het ooit mijn moment zou worden. Ik ben dolblij en ontzettend trots dat ik mezelf nu Masters-kampioen mag noemen." Hij ontving zijn traditionele groene jasje van de vorige winnaar, Scottie Scheffler.

De Amerikaan won in 2024 en werd dit jaar vierde met drie slagen meer dan de nummers één en twee. Hij was al meervoudig Masters-winnaar. In 2022 weerhield hij McIlroy er nog van om toen al zijn Grand Slam compleet te maken. Scheffler eindigde toen op één, voor de 'zure' nummer twee McIlroy.