Rory McIlroy leek na twee ronden op weg naar een dominante overwinning op de Masters in Augusta. De Noord-Ier had halverwege het toernooi nog een recordvoorsprong van zes slagen. Maar zaterdag zag hij zijn voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen, waarmee de titelrace weer helemaal openligt.

Na twee ijzersterke ronden van 67 en 65 slagen had McIlroy een gat geslagen dat nog nooit eerder was vertoond na 36 holes in de Masters. Maar zaterdag was er weinig van zijn goede vorm te zien. De titelverdediger had 73 slagen (+1) nodig en zag zijn voorsprong volledig verdampen.

"Ik had het vandaag niet helemaal in me. Er waren veel spelers die goede scores neerzetten", gaf hij eerlijk toe. "Ik sta nog steeds gedeeld eerste voor morgen, dus dat mag ik niet vergeten. Maar ik weet wel dat ik beter moet spelen als ik kans wil maken om te winnen."

Concurrenten heigen in de nek

De man die hem inhaalde was Cameron Young. De Amerikaan, nummer drie van de wereld en nog zonder majorzege, liep een schitterende ronde met acht birdies en slechts één bogey voor een totaal van 65 slagen. Daarmee deeet Young nu de leiding met McIlroy, beiden op -11.

Maar er zijn meer kapers op de kust. Scottie Scheffler, tweevoudig Masters-winnaar en mondiale nummer één, liep een uitstekende ronde van 65 slagen en werkte acht van zijn twaalf slagen achterstand weg. De Amerikaan staat nu op -7. Ook Sam Burns, die donderdag nog de leiding deelde met McIlroy, staat na een ronde van -4 op slechts één slag van de twee leiders.

Hole-in-one

Een bijzonder moment was er voor Shane Lowry. De Ier sloeg als eerste golfer ooit voor de tweede keer een hole-in-one op Augusta, ditmaal op de zesde hole. In 2016 deed hij dat al eens op hole zestien. Lowry staat na drie dagen op -9 en is daarmee iemand om rekening mee te houden.

Rory McIlroy kan alsnog geschiedenis schrijven

De druk staat er volop op voor McIlroy op de slotdag. Als hij het toernooi alsnog wint, evenaart hij de prestatie van legendes Jack Nicklaus, Nick Faldo en Tiger Woods, die allemaal twee opeenvolgende Masters-titels wonnen. Daarbij lonkt ook een prijzenpot van ruim 4,2 miljoen dollar.