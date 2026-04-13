Rory McIlroy is de winnaar van het Masters-golftoernooi in Augusta. De Noord-Ierse speler moest alles geven, maar uiteindelijk verzekerde hij zich van meerdere miljoenen aan prijzengeld. Ook behaalde de Noord-Ier een unieke prestatie.

McIlroy heeft voor het tweede jaar op rij de Masters gewonnen. Hij is daarmee de vierde speler ooit die deze prestatie levert. Jack Nicklaus, Nick Faldo en Tiger Woods gingen hem voor. De golfer uit Noord-Ierland behaalde in Augusta in de Amerikaanse staat Georgia zijn zesde grote titel. McIlroy won zondag met één slag voorsprong op Scottie Scheffler.

Ook de portemonnee van McIlroy wordt goed gevuld door de knappe zege in Augusta. De 36-jarige golfer heeft een bedrag van 4,5 miljoen dollar bij mogen schrijven. Omgerekend komt dit neer op een kleine 3.85 miljoen euro. Het Masters-toernooi in Augusta wordt gezien als een van de meest prestigieuze golftoernooien die er op de wereld gehouden wordt.

McIlroy moest uiteindelijk dieper dan verwacht gaan voor de eindzege. Na de eerste twee dagen had de Noord-Ier een voorsprong van maar liefst zes slagen op al zijn naaste concurrenten. Die voorsprong verdween zaterdag echter weer als sneeuw voor de zon. McIlroy had het naar eigen zeggen niet op de een na laatste dag en zag zijn concurrenten dichtbij komen, echter lukte het hem op de laatste dag alsnog om genoeg voorsprong te houden en zijn titel te prolongeren.

Vechten tegen de tranen

In zijn reactie reageerde McIlroy geëmotioneerd op zijn tweede Masters-zege. De topspeler moest vechten tegen de tranen. "Ik ben zo blij dat ik dit vandaag heb mogen meemaken. We gaan er vanavond een geweldige avond van maken", vertelde een trotse McIlroy tegenover de aanwezige Britse pers. Voor de golfer was ook een groot deel van zijn familie en gezin aanwezig om de overwinning met hem te vieren.

Voor McIlroy is zijn tweede zege op rij een ware droom die uitkomt. "Sommige mensen dachten dat mijn dromen als kind niet realistisch waren. Maar ik heb thuis altijd de support gekregen en daar kan ik mijn familie niet genoeg voor bedanken. Dat mijn vader en moeder hier zijn om het samen met mij te vieren, is voor mij erg veel waard."