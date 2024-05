Wéér staat privéleven centraal bij topgolfer Rory McIlroy: huwelijk vlak voor groot toernooi ten einde

Het zijn roerige tijden voor Rory McIlroy. De golfgrootheid speelt deze week weer een belangrijke Major, maar is met zijn hoofd ongetwijfeld met andere zaken bezig. De Noord-Ier wil namelijk scheiden van zijn vrouw Erica Stoll en haalt zo opnieuw het nieuws met zijn privéleven.

Dat bevestigt het management van de golfer aan de Daily Mail. De 35-jarige zou de documenten maandag hebben ingediend, slechts drie dagen voor de start van het PGA Championship. Het stel was sinds 2017 getrouwd en kreeg in 2020 een inmiddels drie jaar oude dochter. McIlroy en Stoll leerden elkaar op de golfbaan kennen tijdens de Ryder Cup in 2012, maar twaalf jaar later blijkt het sprookje dus voorbij.

Breuk met beroemde tennisster

De voormalig nummer één van de wereld komt vaker in het nieuws door zijn privéleven. In 2014 leek hij namelijk te trouwen met toptennisster Caroline Wozniacki. McIlroy blies de verloving met de tennisster, volgens de Engelse krant, echter via de telefoon af en een paar maanden later was hij dus samen met zijn toekomstige ex-vrouw Stoll.

McIlroy was van 2011 tot en met 2014 samen met Caroline Wozniacki

Met haar trouwde hij wél tijdens een spetterende bruiloft in 2017, met optredens van Ed Sheeran en Stevie Wonder. Een prijzige dag dus, maar dat kan er ook vanaf als je tachtig miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar golft.

Wild gerucht over Meghan Markle

Tien jaar geleden ging ook het gerucht dat McIlroy aan het daten was met Meghan Markle, de huidige echtgenote van de Britse prins Harry. McIlroy hielp Markle met een zogeheten Ice Bucket Challenge, een internethype waarmee geld werd opgehaald voor ALS.

Rory McIlroy won eerder deze maand nog Wells Fargo Championship © Getty Images

PGA Championship

Scheiding of niet: donderdag komt McIlroy voor het eerst in actie op het PGA Championship in de Verenigde Staten. Het toernooi is een van de vier Majors, naast het US Open, het Brits Open en de Masters. McIlroy won het toernooi eerder in 2012 en 2014. Het toernooi eindigt zondag 19 mei.