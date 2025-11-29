Lois Abbingh is officieel begonnen aan haar afscheidstournee bij het Nederlandse handbalteam. Vrijdag speelde de aanvoerster met Oranje het eerste duel op het WK, wat haar laatste toernooi zal zijn. Abbingh kan met recht gezien worden als handbalicoon, na het winnen van de wereldtitel in 2019. "Ik ben intens aan het genieten."

"Het was nog een beetje zoekende op sommige momenten", vertelde aanvoerster Abbingh voor de camera van Sportnieuws.nl. "Ik denk dat we vooral heel erg genoten hebben van de sfeer. Afgesloten met een overwinning, dat is het belangrijkste", voegde ze eraan toe. Abbingh kwam tot twee goals (uit twee schotpogingen), drie assist en een steal.

"Het was best een pittige tegenstander. Het is fijn dat je zo fysiek aan de bak moet, dat je als team zijnde een goed voorbeeld krijgt", aldus Abbingh over de taaie Argentijnen, die het Nederland niet cadeau gaven. "Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen, iedereen heeft kunnen spelen en nu kunnen we lekker naar het hotel."

Abbingh geniet 'intens' van sfeer

Het naderende afscheid voor Abbingh is extra speciaal omdat het WK grotendeels in eigen land wordt afgewerkt. Zo speelt Nederland alles in een volgepakt Ahoy. Vrijdag verscheen een glimlach op het gezicht van de aanvoerster bij het horen van het volkslied. "Dat is een stukje besef dat je na heel hard werken hier staat", verklaarde Abbingh de grijns.

"En bewust van iets geniet waar je lang van hebt gedroomd. Dat was een mooi besefmomentje. Het is eerder genieten dan denken van: nu nog zoveel wedstrijden. Ik ben totaal niet bezig met dat dit de laatste wedstrijden zijn, ik ben echt alleen maar intens aan het genieten."

Zoontje op het veld

Dat deed ze ook van zoontje Lev, die ook aanwezig was in Rotterdam. "Hij wilde graag het veld op, daar zeg ik geen nee tegen", glunderde Abbingh bij Viaplay. "Je ziet elkaar natuurlijk lang niet. We (zij en haar partner Joost Lieder, red.) hadden zoiets van het is laat, maar hij moet er gewoon bij zijn. Dus ik ben blij dat ik hem even gezien heb."

