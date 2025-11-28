Handbalicoon Estavana Polman is officieel begonnen aan haar laatste avontuur met Nederland. Vrijdagavond startte voor haar, de eveneens afscheid nemende Lois Abbingh en haar teamgenoten het WK in eigen land. Manlief Rafael van der Vaart en dochter Jesslynn zijn er niet bij in Rotterdam, maar steunen Polman vanuit Boekarest. Dat levert mooie beelden op.

Van der Vaart en de achtjarige Jesslynn zijn (nog) niet van de partij in Rotterdam Ahoy, dat vrijdagavond goed gevuld is. In aanloop naar het WK verklaarde Polman al waarom. "Die moet gewoon naar school", vertelde Polman over dochter Jesslynn. "Ik ben even heel chaotisch met de planning. Maar hij komt zeker en mijn dochter ook."

Ondanks hun afwezigheid supporteren Van der Vaart en zijn dochter de handbalster vanuit de huiskamer. Dat begon al in de uren voor de wedstrijd tegen Argentinië, met fraaie boodschappen via sociale media.

Zingende Jesslynn van der Vaart

Van der Vaart en dochter Jesslynn hadden flink hun best gedaan voor het openingsaffiche van Polman en Oranje. Op hun wangen was de Nederlandse vlag geschminkt en ook droeg Polmans dochter een oranje zweetband met rugnummer 23. Daar speelde haar vader overigens vaak mee tijdens zijn actieve voetbalcarrière.

Na de hartverwarmende berichten aan Polman volgde een nóg mooier beeld. Terwijl het volkslied door de huiskamer in Boekarest galmde, zong Jesslynn mee. Ze was daarvoor speciaal opgestaan. Van der Vaart deelde er een video van op Instagram. Daarop was te zien dat op het moment dat Jesslynn het Wilhelmus meezong haar moeder op de televisie passeerde.

Groepsfase Nederland

Nederland speelt in de eerste groepsfase tegen Argentinië, Egypte (zondag) en Oostenrijk (dinsdag). De beste drie landen plaatsen zich voor de hoofdronde. Oranje werkt alle duels af in Rotterdam Ahoy, waar ook de halve finales en finale worden gespeeld.

Polman maakte samen met aanvoerster Abbingh voor het toernooi bekend dat het de laatste fase is bij het Nederlandse team. Samen werden ze in 2019 wereldkampioen in Japan.

