Lois Abbingh kan op het aankomende WK handbal topscorer aller tijden van Oranje worden. De Nederlandse speelt, net als Estavana Polman, haar laatste WK namens Nederland, maar ze is niet bezig met het record.

"Het is geen doel. Ik denk dat het in een andere rol die ik eerder had misschien haalbaarder was. Ik ben er in dat opzicht niet zo mee bezig. Maar het kan altijd", zei de ervaren aanvoerster van Oranje in aanloop naar haar laatste WK handbal, dat voor de Nederlandse vrouwen vrijdag begint.

Abbingh, die in 2009 debuteerde in Oranje, scoorde sindsdien 925 keer voor de Nederlandse ploeg. Daarmee nadert ze het record van Olga Assink dat staat op 954 treffers. Waar eerder veel dreiging uitging van haar spel, groeide ze de afgelopen jaren in een meer dienende rol waarin ze minder aan scoren toekomt. "Ik denk dat het een beetje zo ontstaat. Ook bij mijn club kwam ik meer in die rol en dat neem je automatisch mee naar Oranje. Ik denk dat het handbal ook is veranderd en dat je je als speelster daaraan aanpast."

De 33-jarige opbouwspeelster beleefde met Oranje grote successen met als absoluut hoogtepunt het behalen van de wereldtitel in 2019. Dat jaar maakte ze in de WK-finale tegen Spanje de winnende goal en sloot ze het toernooi in Japan als topscorer af. De geboren Groningse speelde zeven WK's, was erbij tijdens de Olympische Spelen van 2016 (Rio de Janeiro) en 2021 (Tokio) en was vorig jaar vlaggendraagster tijdens de openingsceremonie van de Spelen in Parijs. "Dit toernooi in eigen land is het allergrootste wat uit de wereldtitel is voortgekomen. Het is een mooie beloning om je carrière voor Oranje in Nederland af te sluiten", blikt de 231-voudig international terug.

WK in eigen land

Onlangs maakte Abbingh samen met Estavana Polman bekend na het WK handbal in eigen land te stoppen als international. De speelster van Borussia Dortmund heeft bij haar club nog een contract tot de zomer van 2026, waarna ze definitief stopt. Het WK handbal wordt georganiseerd door Nederland en Duitsland. Oranje speelt alle wedstrijden in Ahoy Rotterdam, waar het vrijdag Argentinië als eerste tegenstander treft.

Boegbeeld voor handbalsport

In de videopodcast Sportnieuws.nl WK handbal vertelt Abbingh in gesprek met oud-Oranje-keepster Tess Lieder over het belang van iconen voor de handbalsport. "Jij bent net zo'n boegbeeld geweest en nog steeds voor het handbal", geeft Abbingh ook Lieder haar complimenten. "In onze lichting hadden we er heel veel. Handbal is geen grote sport dus je hebt boegbeelden nodig om het onder het hele publiek in Nederland populair te houden. Het gaat ook om waar je voor staat, hoe je bent als persoon en wat je uitstraalt naar de buitenwereld."

