Eindelijk is het zover. Vrijdagavond start voor de Nederlandse handbalsters het WK in eigen land. In een ongetwijfeld volgepakt Rotterdam Ahoy wordt er afgetrapt tegen Argentinië. Het wordt het laatste kunstje voor handbaliconen Estavana Polman en Lois Abbingh. Volg het duel met de Argentijnen hieronder live.

Duitsland, het andere gastland, had woensdag de eer om het WK officieel af te trappen. Dat deed het met een 32-25 overwinning op IJsland. Vrijdagavond is het de beurt aan het andere gastland. Vanaf 20.30 uur komt Nederland in actie. Lees hieronder op welke zender je moet zijn:

Polman en Abbingh nemen na het WK afscheid

Voorafgaand aan het wereldkampioenschap werd bekend dat twee handbaliconen gaan stoppen bij de nationale ploeg. Gezamenlijk maakten Polman en aanvoerster Abbingh hun naderende afscheid bekend. "Het slot van een prachtig boek in Oranje. Spelend voor het rood, wit, blauw", vertelde het duo. "Een WK in eigen land, iets waar we ooit alleen maar van konden dromen. En wij hopen dat jullie nog één keer massaal ons komen steunen."

Abbingh (231 interlands) en Polman (197 interlands) stonden aan de opmars van Nederland in het internationale handbal. Ze hebben goud (2019), zilver (2015) én brons (2017) gewonnen op een WK. Bij de wereldtitel in Japan maakte Abbingh de winnende treffer in de finale tegen Spanje, terwijl Polman speelster van het toernooi werd.

Groepsfase WK handbal

Oranje speelt op het WK in de eerste groepsfase tegen Argentinië, Oostenrijk en Egypte. Dat moet geen probleem zijn voor de ploeg van Henrik Signell. Een plek bij de beste drie in de groep is voldoende voor een plek in de hoofdronde.

