De Nederlandse handballers maken op het EK handbal dankbaar gebruik van een nét genaturaliseerde Cubaan. Door aanhoudende problemen in de verdediging doet de bondscoach een beroep op Reinier Taboada.

De geboren Cubaan heeft een sleutelpositie gekregen bij de Nederlandse handballers op het EK. Reinier Taboada, sinds september speelgerechtigd voor Oranje, krijgt de positie centraal in de verdediging. Het is de keuze van bondscoach Staffan Olsson, die behoefte heeft aan een sterke verdediger. Oranje geeft in zijn ogen te makkelijk doelpunten weg.

'Ik ben gedwongen veranderingen door te voeren'

"Ik ben nu 3,5 jaar bondscoach en tevreden over de ontwikkeling van de ploeg, maar de dekking blijft een probleem", zei hij in aanloop naar de eerste wedstrijd tegen Zweden komende zaterdag in Malmö. "Ik ben gedwongen veranderingen door te voeren achterin en Reinier krijgt een belangrijke rol. Het zal niet meevallen voor hem, want hij speelt bij zijn club Benfica op een andere positie."

Getrouwd met Nederlandse vrouw

De 28-jarige Taboada speelde in zijn carrière zo'n dertig interlands voor Cuba. Hij vertoeft al zo'n tien jaar bij clubs in Europa. Door zijn huwelijk met een Nederlandse vrouw kwam spelen voor Nederland in beeld. "Ik ben heel blij dat ik kan laten zien wat ik kan. Ik neem graag die verantwoordelijkheid die de bondscoach mij geeft."

Al een keer 'man of the match'

Taboada viel afgelopen week al op. In de oefeninterlands tegen Griekenland en Noorwegen was hij nadrukkelijk aanwezig, zowel defensief als aanvallend. Na de wedstrijd tegen Griekenland werd hij tot 'man of the match' uitgeroepen.

EK handbal

Het EK handbal wordt van 15 januari tot en met 1 februari gehouden in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Nederland zit in Groep E met gastland Zweden, Kroatië en Georgië. De beste twee landen per groep gaan door naar de volgende ronde. Nederland speelt op 17 januari de eerste wedstrijd tegen Zweden.