Donderdag was een bijzondere dag voor Damián van der Vaart. De zoon van Rafael van der Vaart en Sylvie Meis vierde zijn twintigste verjaardag en natuurlijk lieten de ouders van de Ajacied dit niet onopgemerkt voorbijgaan.

Damián treedt in de voetsporen van zijn vader en timmert bij Jong Ajax flink aan de weg. De jonge aanvallende middenvelder werkt hard om zijn debuut in de hoofdmacht te mogen maken. Op zijn twintigste verjaardag ontving hij lovende woorden van zijn vader. Rafael deelde een mooie foto van de twee samen op Instagram. "20 alweer! Trots op jou, altijd. Geniet van je dag topper", schreef de oud-international erbij.

Bonusmoeder Estavana Polman

Ook Estavana Polman, de partner van Rafael, liet van zich horen. De vorige week gestopte tophandbalster deelde een aantal lieve foto's. Waaronder ook een met de achtjarige Jesslynn, de dochter die ze samen heeft met Rafael, en een foto waarop ze met zijn tweeën een grote '20' vasthouden ter ere van zijn verjaardag. "Happy birthday", schreef Polman erbij.

De band tussen Damián en zijn bonusmoeder is uitstekend, hij was ook aanwezig bij haar allerlaatste wedstrijd als profhandbalster in Roemenië. Polman sloot vrijdagavond een indrukwekkende loopbaan af. De 33-jarige speelde haar laatste wedstrijd met Rapid Bucuresti en kan nu terugkijken op een geweldige carrière. Het absolute hoogtepunt: de wereldtitel met het Nederlandse vrouwenteam in 2019. Al was de beloning daarvoor opmerkelijk karig. "Voor die gouden plak hebben we 1000 euro gekregen. Ik gooi het hier maar gewoon op tafel. Maar dat is wel hoe handbal is", vertelde ze openhartig aan Eva Jinek.

Sylvie Meis

De band tussen Damián en zijn bonusmoeder is uitstekend en ook de verhouding met de ex van Rafael Sylvie Meis verloopt naar verluidt goed. De twee vrouwen in het leven van Damián lijken elkaar al jaren te vinden in hun gedeelde liefde voor de jonge voetballer.

Moeder Sylvie Meis feliciteerde Damián ook en deelde een ontroerend bericht op Instagram. "Twintig jaar geleden maakte je me moeder... en tegelijkertijd werd je mijn grootste liefde, mijn belangrijkste les en mijn grootste trots", schreef ze onder meer.

De post van Polman en Damián samen bevalt ook Meis wel, gezien de vijf rode hartjes die ze achterliet naast de foto. Verder reageerde ook onder anderen oud-voetballer Theo Janssen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover